Fuengirola se prepara para la Feria este domingo con la celebración de su Romería

Fuengirola se prepara para su Feria del Rosario. Ya tiene pregonero (el influencer Edgard Caro Casado, conocido como 'Sensillo con S'), cartel (obra de José ... Carlos Buendía), fechas (del 6 al 12 de octubre) y desde este domingo habrá empezado a saborearla con la celebración de la Romería de su Patrona.

La cita arrancará a las 10.00 horas con la Misa de Romeros que se celebrará en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario y, una vez que finalice la misa comenzará el tradicional recorrido hasta la finca de El Esparragal, en el término municipal de Mijas.

En la zona de esparcimiento mijeña, los asistentes podrán vivir la habitual jornada de convivencia. Debido a la época del año en la que se celebra, no estará permitido realizar fuegos o barbacoas. Sí habrá barra de bebidas y comidas, que en esta ocasión será a beneficio de Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias (AFA) de Fuengirola-Mijas.

Para facilitar el acceso, el Ayuntamiento ha habilitado un servicio especial de autobús gratuito durante la Romería, que unirá el centro de la ciudad con el parque del Esparragal cada 30 minutos, desde las 9.30 hasta las 21.30 horas a la ida; y de regreso, desde las 10.00 a las 22.00 horas.

Este servicio especial tendrá paradas en la avenida Condes de San Isidro (Pasaje Camboria – plaza Reyes Católicos – Ayuntamiento – Policía Nacional); avenida Santa Amalia (frente a la Mezquita); paseo de Poniente – Acceso Variante (frente a inmobiliaria Skandia) y parque de El Esparragal. Las salidas desde la parada del Pasaje Camboria serán cada media hora entre las 9.30 y las 21.30 horas.

Además, el Ayuntamiento ha organizado dispositivos especiales de seguridad y limpieza. Este sábado, por un lado, la Policía Local revisará que todo esté acorde a las medidas de seguridad necesarias, y, por otro, se procederá a ejecutar un plan especial de limpieza de manchas y de las zonas de contenedores e islas ecológicas, para que el domingo todo esté en perfecto estado al paso de la Patrona. Los servicios de seguridad y limpieza estarán también operativos durante la Romería y en El Esparragal.