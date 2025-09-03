Fuengirola pone en marcha un centro de desarrollo empresarial para emprendedores

El Ayuntamiento de Fuengirola ha puesto en funcionamiento el Centro de Desarrollo Empresarial 'Fuengirola Emprende'. La alcaldesa Ana Mula, junto con el concejal de Creación ... de Empleo, Isaac Vargas, y la edil de Educación, Carmen Díaz, han visitado esta instalación que pretende proporcionar a los jóvenes de la ciudad un lugar donde iniciar su aventura empresarial mediante el autoempleo.

De esta manera, y gracias al programa de financiación europea Edusi 'Fuengirola + ciudad', el Consistorio fuengiroleño adaptó un local de titularidad municipal ubicado en la calle Miguel Bueno para convertirlo en oficinas donde poder albergar este centro de emprendimiento. Sus instalaciones constan de 200 metros cuadrados de superficie en los que se reparten un hall de entrada, zona de atención y espera, área de trabajo con puestos de ordenador, dos salas de oficina, una sala de reuniones y un office, además de aseos.

Los usuarios podrán hacer uso de las instalaciones municipales durante tres años, y tendrán acceso al asesoramiento del Centro Andaluz de Emprendimiento

De lunes a sábado, los nuevos empresarios pueden hacer uso de estas instalaciones, previa concesión por parte de la Concejalía de Creación de Empleo. Para ello, deben presentar un proyecto, pagar un alquiler simbólico de 30 euros más IVA al mes, haciendo así más fácil la puesta en marcha de la actividad empresarial, lanzar su empresa en un plazo de seis meses. Podrán hacer uso de estas instalaciones hasta tres años; un tiempo suficiente para que el negocio pueda tomar vuelo y trasladarse a otra ubicación.

Tras un convenio firmado con la Junta de Andalucía, sus beneficiarios podrán acceder al asesoramiento técnico de personal del Centro Andaluz de Emprendimiento (CADE), que también está presente en estas instalaciones.

Solicitudes ininterrumpidas

La presentación de solicitudes es permanente y se puede formalizar de manera presencial en los registros de entrada del Ayuntamiento o las dos tenencias de alcaldía de la ciudad, así como de manera telemática en el registro electrónico. Toda la información está accesible en la propia sede electrónica municipal, así como en la web de la Concejalía de Creación de Empleo.

«El interés por vivir en Fuengirola y desarrollar un proyecto empresarial es cada vez mayor. Así lo demuestran los datos económicos, como la tasa de paro, las contrataciones en la Bolsa Municipal de Empleo o las solicitudes de licencia de apertura, que son cada vez mejores. Pero como siempre digo, se puede hacer aún más, y creo que, en materia de emprendimiento, tenemos mucho camino por recorrer aún. Por eso, me hace muy feliz anunciar la puesta en marcha de este centro, que ya recibe a las primeras ideas de autoempleo», ha manifestado la alcaldesa.

El Centro Empresarial 'Fuengirola Emprende' es un proyecto cofinanciado por el Ayuntamiento de Fuengirola, que aporta un 20 por ciento del coste, y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del Programa Plurirregional de España (POPE) 2014-2020 en la Estrategia Edusi Fuengirola +Ciudad, que aporta el 80 por ciento restante.