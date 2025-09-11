Fuengirola ha destinado 350.000 euros este verano a la reforma de los colegios

El Ayuntamiento de Fuengirola ha destinado este verano unos 350.000 euros de presupuesto para poner a punto los colegios de cara al inicio del ... curso 2025-2026, que arrancó ayer miércoles para los alumnos de Infantil y Primaria. Los trabajos en los centros educativos se han desarrollado por parte de operarios municipales, trabajadores del Plan Andalucía Activa, que han llevado a cabo labores ordinarias de mantenimiento y reparación, y otras actuaciones de mayor calado.

Entre estas últimas intervenciones destaca la reparación de las cubiertas de los colegios Santa Amalia, Cervantes, Azahar y Los Boliches, cuyo valor suma un montante total de 92.756,64 euros. Estos trabajos, adjudicados a Construcciones Glesa, pondrán fin a ciertos problemas de filtraciones y goteras en estos recintos escolares.

«En definitiva, no hemos dejado de trabajar en todo el verano para que nuestros colegios presenten el mejor aspecto posible y nuestros niños puedan desarrollar su aprendizaje en las mejores condiciones», ha asegurado la alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula.

La pintura, la reposición de luminarias, la reparación de llaves de paso, persianas, y puertas, el alicatado de aseos, el arreglo de humedades y la sustitución de solerías han sido algunas de las tareas desarrolladas.

Además, los trabajadores municipales de la Concejalía de Ecología Urbana han llevado a cabo labores de diferente naturaleza, que van desde podas y desbroces a tareas de desinsectación de los centros, la limpieza de aljibes o la revisión de los extintores de los colegios.