Fuengirola inicia la feria y celebra la fiesta de su Patrona

Después de que el humorista e influencer Edgard Caro Casado, conocido como 'Sensillo con S', alzara el telón de la Feria de Fuengirola en la ... noche del pasado 6 de octubre con el pregón y la posterior inauguración del alumbrado extraordinario en el recinto ferial, las fiestas vivieron este martes su día grande con la celebración de la festividad de su Patrona, Nuestra Señora la Virgen del Rosario Coronada.

Como es tradicional, la jornada arrancó a las 10.00 horas en la plaza de la Constitución, el lugar donde se ubica el templo de la Virgen, para celebrar una misa flamenca y la posterior procesión por las calles del centro de la ciudad.

Las celebraciones continuaron en el centro de Fuengirola y en el recinto ferial en esta jornada festiva en la localidad, el día más especial de la Feria fuengiroleña, que se prolongará este año hasta el próximo domingo 12 de octubre, día de la fiesta nacional.

Imágenes de la procesión, la inauguración del alumbrado y el pregón de la Feria. SUR

El miércoles 8 de octubre, coincidiendo con la celebración del Día del Niño, cuando las atracciones infantiles costarán el 50% de su precio habitual, a partir de las 18.00 horas se celebrará en el Palacio de la Paz una fiesta infantil con el grupo Pica Pica. El jueves 9 de octubre llegará al Palacio de la Paz la actuación de 'Mujeres por Sevillanas', que incluirá las actuaciones de Las Carlotas, María de La Colina y Las Soles.

Un día más tarde, el viernes 10, estará dedicado al humor con las actuaciones de Diego Arjona, Alex O'Dogherty y la chirigota Los Calaita. Y el viernes 11, actuará el conjunto musical leonés Café Quijano. Para concluir, el 12 de octubre será la noche dedicada al público joven con las actuaciones de Spok Sponha y Space Surimi, con las que se cerrará la programación de la Feria del Rosario 2025.

Las entradas se pueden adquirir a través de la página web www.entradas.fuengirola.es o presencialmente en el Centro Comercial Miramar, de lunes a viernes, de 10.00 a 12.30 horas y de 15.00 a 18.00 horas. Además, el mismo día de cada espectáculo se podrán comprar en la taquilla del Palacio de la Paz desde dos horas antes del inicio y sólo mediante pago con tarjeta bancaria, siempre que queden entradas disponibles.