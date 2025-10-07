Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Procesión de la Virgen del Rosario en el centro de Fuengirola. SUR

Fuengirola inicia la feria y celebra la fiesta de su Patrona

La tradicional misa flamenca y la procesión marcan el arranque de las fiestas patronales, que se prolongarán hasta el próximo día 12

José Carlos García

José Carlos García

Fuengirola

Martes, 7 de octubre 2025, 18:37

Comenta

Después de que el humorista e influencer Edgard Caro Casado, conocido como 'Sensillo con S', alzara el telón de la Feria de Fuengirola en la ... noche del pasado 6 de octubre con el pregón y la posterior inauguración del alumbrado extraordinario en el recinto ferial, las fiestas vivieron este martes su día grande con la celebración de la festividad de su Patrona, Nuestra Señora la Virgen del Rosario Coronada.

