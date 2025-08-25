Fuengirola implanta un sistema con 200 cámaras para reforzar la seguridad

El Ayuntamiento de Fuengirola ha implementado un sistema de videovigilancia para reforzar la seguridad en sus espacios públicos, que está compuesto por cerca de 200 ... cámaras que se han distribuido en las principales vías de la ciudad, 37 de ellas en el paseo marítimo.

Las zonas de ocio son otros de los puntos de cobertura del sistema. Además, se han colocado en áreas de riesgo de inundación o en desembocaduras de ríos y arroyos para obtener información inmediata en caso de emergencias climáticas, reforzando la capacidad de prevención y respuesta del Ayuntamiento.

Las videocámaras son capaces de detectar infracciones relacionadas con la seguridad vial, además de delitos. Para su instalación se ha contado con la autorización expresa del Ministerio del Interior, como marca la normativa vigente. Estos dispositivos permiten la monitorización en tiempo real y la colaboración directa con la Policía Nacional en caso de incidentes, investigaciones o necesidades de seguridad.

Las cámaras son capaces de detectar infracciones de seguridad vial, atascos y vehículos con la ITV caducada, sin seguro o robados

También están destinadas a la movilidad y la seguridad en las vías rodadas. Permiten controlar el tráfico, estudiar patrones de movilidad, detectar atascos y, gracias a la lectura automática de matrículas, identificar vehículos con la ITV caducada, sin seguro o incluso robados. Todo ello con el objetivo de mejorar la seguridad vial.

Información en tiempo real

Todas las cámaras están conectadas a un sistema de control y permiten obtener información en tiempo real. Su uso se activa cuando se justifica por razones de seguridad, emergencias o incidencias viales. El principio que guía el uso de estas herramientas es «responsable, útil y respetuosa con los derechos» de los ciudadanos, ha subrayado la alcaldesa, Ana Mula.

La primera regidora ha destacado que se trata de «un sistema versátil que cumple con todas las garantías» que servirá para reforzar la seguridad vial, la prevención de situaciones de riesgo y la propia seguridad ciudadana.