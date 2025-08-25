Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dos de las cámaras de videovigilancia que se han instalado en los principales puntos de la ciudad. SUR

Fuengirola implanta un sistema con 200 cámaras para reforzar la seguridad

Los dispositivos cubren el paseo marítimo, las zonas de ocio nocturno y las áreas de riesgo de inundación, entre otros

José Carlos García

José Carlos García

Fuengirola

Lunes, 25 de agosto 2025, 18:43

El Ayuntamiento de Fuengirola ha implementado un sistema de videovigilancia para reforzar la seguridad en sus espacios públicos, que está compuesto por cerca de 200 ... cámaras que se han distribuido en las principales vías de la ciudad, 37 de ellas en el paseo marítimo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Eva, la camarera que asistió al joven asesinado a puñaladas en Capuchinos: «Me pedía que no le dejara solo»
  2. 2 Un fallecido tras una colisión entre dos motos y un coche en Muelle Heredia
  3. 3 Un joven fallecido y dos detenidos tras un apuñalamiento en la Alameda de Capuchinos
  4. 4 Buscan testigos de la muerte de Eliah, el menor fallecido en un supuesto accidente de tráfico en Marbella
  5. 5 Sobresalto en Torremolinos: arden siete pubs y un supermercado de madrugada
  6. 6 Un ataque mortal a las puertas de la tienda de su padre tras un «encontronazo» en la Feria de Málaga
  7. 7 Condenan a Zara a pagar casi 100.000 euros a una empleada despedida por sustraer prendas de la tienda
  8. 8 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  9. 9 Roban 57.000 euros a una de las propietarias de Los Mellizos de Torremolinos: hay tres detenidos
  10. 10 Multa de 200 euros: la DGT vigila con Inteligencia Artificial una de las maniobras más peligrosas en carretera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Fuengirola implanta un sistema con 200 cámaras para reforzar la seguridad

Fuengirola implanta un sistema con 200 cámaras para reforzar la seguridad