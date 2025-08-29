Fuengirola concluirá en octubre su segunda promoción de viviendas en Los Pacos

Las obras de construcción de 15 viviendas de apoyo municipal en Los Pacos, una de las dos promociones de VPO que está ejecutando actualmente el ... Ayuntamiento de Fuengirola, han alcanzado un grado de ejecución del 88 por ciento y se espera que los trabajos concluyan el próximo mes de octubre, dentro del plazo previsto, según los datos aportados por el Consistorio.

La iniciativa forma parte del Plan Municipal de Acceso a la Vivienda, al igual que otra promoción de 26 casas construida en Los Pacos que el Ayuntamiento puso a disposición de jóvenes y familias hace un año. La alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula, durante una visita a las obras, ha puesto en valor el desarrollo urbanístico que está adquiriendo el entorno con estas dos promociones.

Las obras en ejecución cuenta con un presupuesto de 2,93 millones de euros, que cofinancia en un 20% la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU, y dará respuesta a la necesidad de vivienda a quince jóvenes y familias fuengiroleñas que actualmente tienen dificultades para costearse este bien en el mercado libre. Se trata de un edificio de quince apartamentos –siete de un dormitorio, siete de dos habitaciones, así como uno de tres, que será compartido por tres personas mayores– y 26 plazas de aparcamientos, todas ellas situadas en la planta sótano del inmueble. Se está erigiendo en un solar municipal situado en la calle Aliaria que tiene una superficie de 832 metros cuadrados.

También está incluido en el Plan Municipal de Acceso a la Vivienda otro edificio de 24 apartamentos que se está levantando en la calle Begoña, en Carvajal, y que ya ha alcanzado un grado de ejecución del 50 por ciento.