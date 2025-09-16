Fuengirola cerrará este miércoles un tramo de la N-340 para demoler un paso elevado
El Ayuntamiento propone la autovía y el paseo marítimo como alternativas mientras pide «precaución y comprensión»
Fuengirola
Martes, 16 de septiembre 2025, 17:37
El Ayuntamiento de Fuengirola cerrará hoy miércoles completamente al tráfico la avenida de las Gaviotas, o lo que es lo mismo, un tramo de la ... antigua carretera nacional 340. El cierre será efectivo desde las 7.00 hasta las 16.00 horas, y responde a los trabajos de demolición de un puente peatonal que efectuará el Consistorio, en respuesta a una demanda vecinal.
El corte afectará en concreto al tramo comprendido entre las rotondas del Sol y de Torreblanca, y el Ayuntamiento de Fuengirola ha pedido a los colegios, vecinos y empresas del entorno que «planifiquen accesos alternativos» durante el desarrollo de los trabajos. «Apelamos a la precaución y comprensión para minimizar las molestias», ha apuntado la concejala responsable del barrio, María Hernández. El Consistorio propone como rutas alternativas la autovía y el paseo marítimo.
La actuación forma parte del plan de mejora viaria y el Ayuntamiento ha preparado «un dispositivo de desvíos que ya está disponible, junto con la planificación detallada de la obra», según ha manifestado la concejala de Movilidad, Isabel González. Esta información, ha apuntado González, ha sido trasladada a los centros educativos afectados, para facilitar la organización de accesos durante la jornada.
La pasarela peatonal se encuentra en desuso y las obras se prolongarán durante 39 días
Con un presupuesto de casi 107.000 euros, los trabajos consistirán en el derribo y desmonte de la pasarela peatonal y se prolongarán por espacio de 39 días. «Esta infraestructura fue construida hace décadas para facilitar el cruce peatonal sobre la antigua carretera nacional 340, pero con la integración de esta vía en el entramado urbano y su transformación en avenida, se habilitaron pasos de peatones a nivel, quedando la estructura en desuso», ha explicado la concejala de Urbanismo, Rocío Arriaga. La demolición de la pasarela responde, por tanto, «a criterios de funcionalidad y adecuación al entorno actual», ha señalado Arriaga. «Y que no cumple su función, era el momento de retirarla», ha resumido la edil de Urbanismo.
«La retirada del paseo elevado permitirá ganar espacio en la acera y mejorar tanto la imagen como el tránsito peatonal en la zona»
María Hernández
Concejala responsable del barrio
La concejala responsable del barrio ha asegurado que la retirada del paseo elevado permitirá «ganar espacio en la acera y mejorar tanto la imagen como el tránsito peatonal» en la zona. «Esta es una actuación que los vecinos venían solicitando desde hace tiempo, y con razón, ya que la infraestructura ha perdido su utilidad», ha concluido Hernández.
