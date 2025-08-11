Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La empresa deberá contar con un centro zoosanitario con al menos diez boxes. SUR

Fuengirola asume la gestión y alojamiento de animales abandonados

El Ayuntamiento licita por unos 217.000 euros anuales los servicios de recogida, albergue, manutención y atención veterinaria

José Carlos García

José Carlos García

Fuengirola

Lunes, 11 de agosto 2025, 00:23

El Ayuntamiento de Fuengirola se adaptará a las obligaciones que impone a las administraciones locales la Ley 7/2023 de Protección de los Derechos y ... el Bienestar de los Animales. Para ello, el Consistorio ha sacado a licitación por algo más de 433.000 euros un contrato de dos años de duración (a razón de unos 217.000 euros anuales) que abarca el servicio de recogida, alojamiento, manutención y atención veterinaria.

