Fuengirola asume la gestión y alojamiento de animales abandonados

El Ayuntamiento de Fuengirola se adaptará a las obligaciones que impone a las administraciones locales la Ley 7/2023 de Protección de los Derechos y ... el Bienestar de los Animales. Para ello, el Consistorio ha sacado a licitación por algo más de 433.000 euros un contrato de dos años de duración (a razón de unos 217.000 euros anuales) que abarca el servicio de recogida, alojamiento, manutención y atención veterinaria.

La empresa adjudicataria deberá hacerse cargo de los animales de compañía que estén extraviados, abandonados, desamparados y aquellos que estén heridos o muertos en la vía pública, además de los entregados por sus dueños cuando —por causa justificada— no puedan hacerse cargo de ellos, o por familiares del dueño en caso de fallecimiento de éste, siempre y cuando sean vecinos de Fuengirola. El contrato incluye también a los gatos comunitarios y a los animales que se le sean encomendados fruto de actuaciones policiales, resoluciones judiciales u otras causas legales, como la incautación y retención temporal, los expedientes de Servicios Sociales, las cuarentenas o los casos que suponga un riesgo para la salud o la seguridad ciudadana.

Servicio 24 horas e instalaciones

La mercantil que asuma el contrato deberá contar con un horario de atención permanente las 24 horas del día todos los días del año, incluidos festivos, con la obligación de atender los avisos que reciba de la Policía Local o el departamento de Sanidad del Consistorio.

Los animales deberán ser alojados en un centro zoosanitario situado a no más de 40 kilómetros de distancia del Ayuntamiento que deberá contar, como mínimo, con un consultorio veterinario para poder realizar la estabilización del animal y diez boxes, seis de los cuales serán de uso exclusivo de los animales de Fuengirola, además de disponer de una zona específica para gatos comunitarios. Allí, todos los animales deberán recibir manutención y atención veterinaria, además de contar con una zona de atención al pública que deberá abrir al menos cuatro horas diarias de lunes a sábado (los días laborables en jornada de mañana y tarde).