Fuengirola aplicará la tecnología de información geográfica a la gestión turística
El Ayuntamiento licita por 570.000 euros un proyecto con el que se pretende implantar un gemelo digital de turismo y movilidad basado en GIS
Fuengirola
Sábado, 9 de agosto 2025, 00:08
La tecnología de Sistemas de Información Geográfica, conocida por sus siglas en inglés (GIS), llegará a la gestión turística en Fuengirola. El Ayuntamiento de la ... localidad ha sacado a licitación por algo más de 570.000 euros un proyecto con el que se pretende implantar un gemelo digital de turismo y movilidad basado en GIS que ayude a la toma de decisiones mediante la puesta en valor de información georeferenciada del turismo y de otras áreas, como urbanismo, patrimonio. infraestructuras, vías públicas, servicios puntuales o zonales, censos, medio ambiente, información al ciudadano, seguridad y emergencias y comercio.
La iniciativa, denominada 'Fuengirola GIS-CITY TWIN – Gemelo Digital aplicado a la Gestión Turística Municipal', forma parte del proyecto 'Fuengirola Más Turismo - Por un destino más sostenible e inteligente' presentado por el Ayuntamiento de Fuengirola en el marco de la convocatoria de subvenciones para entidades locales del Plan Territorial de Sostenibilidad Turística de Andalucía, y que suma un presupuesto de casi 2,5 millones de euros.
Objetivos
El proyecto que ha salido a licitación aborda cuatro objetivos específicos. El primero de ellos es disponer de una cartografía actualizada (con planos, fotos y otros elementos) dotado de un histórico cartográfico, lo que permite a su vez disponer de una base de datos para la gestión de información alfanumérica con posibilidad de geolocalización, de forma transversal a todas las áreas gestoras municipales, que contenga datos de población, urbanismo, turismo, incidencias, seguridad ciudadana, parques y jardines, e infraestructuras, entre otros.
Los otros tres objetivos pasan por la integración y la cooperación entre todas las áreas municipales, con capacidad de integración con otros sistemas informáticos; disponer de un demostrador visual con capacidad de simular e interpretar lo que ocurre en el destino; y dotar el centro de interpretación del destino con elementos tecnológicos de interés.
El proyecto se desarrollará en dos fases a lo largo de un periodo máximo de cuatro años y cinco meses hasta fin de 2029.
