Interior de la Oficina Municipal de Turismo de Fuengirola. SUR

Fuengirola aplicará la tecnología de información geográfica a la gestión turística

El Ayuntamiento licita por 570.000 euros un proyecto con el que se pretende implantar un gemelo digital de turismo y movilidad basado en GIS

José Carlos García

José Carlos García

Fuengirola

Sábado, 9 de agosto 2025, 00:08

La tecnología de Sistemas de Información Geográfica, conocida por sus siglas en inglés (GIS), llegará a la gestión turística en Fuengirola. El Ayuntamiento de la ... localidad ha sacado a licitación por algo más de 570.000 euros un proyecto con el que se pretende implantar un gemelo digital de turismo y movilidad basado en GIS que ayude a la toma de decisiones mediante la puesta en valor de información georeferenciada del turismo y de otras áreas, como urbanismo, patrimonio. infraestructuras, vías públicas, servicios puntuales o zonales, censos, medio ambiente, información al ciudadano, seguridad y emergencias y comercio.

