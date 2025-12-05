Fuengirola anuncia una inversión de 12 millones de euros en VPO

La alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula, anunció ayer que el Consistorio iniciará en 2026 un expediente para «promover» la construcción de viviendas de protección oficial ... que supondrán una inversión de 12 millones de euros. El anuncio fue realizado en el transcurso del Debate del Estado sobre la Ciudad, en el que la regidora defendió que «el trabajo común entre fuengiroleños y Ayuntamiento ha posibilitado un presente y un futuro de crecimiento y modernización a un ritmo extraordinario».

En su intervención, la alcaldesa ha situado las líneas maestras de la gestión del equipo que lidera en cinco ejes. El primero de ellos, «facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes, familias y mayores con pocos recursos», donde el Ayuntamiento ha promovido 121 viviendas (82 de alquiler asequible en el pasado mandato municipal, 15 apartamentos en Los Pacos ya finalizados y otros 24 inmuebles en Carvajal aún en construcción), a los que no se sumarán estos 12 millones de euros de inversión.

Mula resalta que ha insertado anualmente a 200 fuengiroleños en paro y ha apuntado que en los barrios se invertirán 18 millones entre limpieza, embellecimiento y asfaltado

El segundo eje tiene que ver con «generar condiciones favorables para crear empleo», y en esta materia Mula ha subrayado que la bolsa municipal ha insertado anualmente a más de 200 fuengiroleños en paro y que las cifras de desempleo (4.489 personas en noviembre) son las mejores de los últimos diecisiete años. Al mismo tiempo, ha anunciado la puesta en marcha de 49 nuevos cursos gratuitos para desempleados en 2026 para facilitar su inserción laboral.

Otros dos apartados son la seguridad, en el que ha incidido en la puesta en marcha de un plan específico para mejorar la operatividad de la Policía Local y los Bomberos; y los barrios, a los que el Consistorio dedicará unos 18 millones de euros entre limpieza (15), conservación y embellecimiento (2) y un novedoso Plan Especial de Asfaltado (1 millón).

Aparcamientos y avance en infraestructuras

La alcaldesa resaltó los más de 400 estacionamientos puestos a disposición de los fuengiroleños durante el actual periodo de gobierno, a los que se sumarán los 1.000 del aparcamiento subterráneo bajo el nuevo estadio Santa Fe-Antonio Basilio, que saldrá a licitación en 2026.

Asimismo, Mula se ha referido a otros proyectos de interés como el Mercacentro, cuya obras concluirán el próximo año; el Centro Joven, que abrirá sus puertas en el primer semestre de 2026; el Teatro y Centro Cultural, que experimentará avances a lo largo del próximo ejercicio; la Montaña del Deporte, cuya ejecución se hará por fases; o la remodelación del Puerto Deportivo, en cuyo anteproyecto se está trabajando tras haber sido aprobado por la Junta de Andalucía.