Concejales del PP atienden a la intervención en el Debate del Estado de la Ciudad. SUR

Fuengirola anuncia una inversión de 12 millones de euros en VPO

La alcaldesa defiende que el trabajo entre el Ayuntamiento y los fuengiroleños ha hecho posible «un presente y un futuro de crecimiento y modernización a un ritmo extraordinario»

José Carlos García

José Carlos García

Fuengirola

Viernes, 5 de diciembre 2025, 20:35

Comenta

La alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula, anunció ayer que el Consistorio iniciará en 2026 un expediente para «promover» la construcción de viviendas de protección oficial ... que supondrán una inversión de 12 millones de euros. El anuncio fue realizado en el transcurso del Debate del Estado sobre la Ciudad, en el que la regidora defendió que «el trabajo común entre fuengiroleños y Ayuntamiento ha posibilitado un presente y un futuro de crecimiento y modernización a un ritmo extraordinario».

