Camino de Brijan en Estepona. SUR.

Finalizan las obras de urbanización de El Taraje en Estepona

Se ha puesto en funcionamiento una nueva conexión que facilita el acceso a Cancelada desde el Camino de Brijan

Emma Pérez-Romera

Emma Pérez-Romera

Estepona

Martes, 7 de octubre 2025, 21:14

Las obras para urbanizar y dotar de infraestructuras y servicios al sector El Taraje de Estepona han concluido. El alcalde de Estepona, José María García ... Urbano, ha asegurado que «se trata de un proyecto de gran envergadura que supone el desarrollo de una amplia zona que comprende una superficie de más de 103.131 metros cuadrados. Los trabajos han permitido además dotar a este espacio de un nuevo vial de conexión para facilitar el acceso a Cancelada desde el Camino de Brijan», ha explicado.

