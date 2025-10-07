Finalizan las obras de urbanización de El Taraje en Estepona

Las obras para urbanizar y dotar de infraestructuras y servicios al sector El Taraje de Estepona han concluido. El alcalde de Estepona, José María García ... Urbano, ha asegurado que «se trata de un proyecto de gran envergadura que supone el desarrollo de una amplia zona que comprende una superficie de más de 103.131 metros cuadrados. Los trabajos han permitido además dotar a este espacio de un nuevo vial de conexión para facilitar el acceso a Cancelada desde el Camino de Brijan», ha explicado.

Las obras de urbanización han creado una amplia zona verde de 11.800 metros cuadrados en la que se incluyen tanto juegos infantiles como biosaludables y otros 9.000 metros cuadrados destinados a equipamientos varios que contemplan futuros usos deportivos, educativos, sociales, culturales y comerciales.

García Urbano ha añadido que «este proyecto supone el desarrollo de esta zona del extrarradio esteponero», añadiendo que «el proyecto también ha permitido crear cinco viales con una superficie total de algo más de 18 kilómetros, con lo que la zona queda perfectamente conectada tanto sentido norte-sur como este-oeste».

Por último, el alcalde ha querido destacar que «desde el Ayuntamiento se han acometido ya diversas actuaciones para mejorar las conexiones en el extrarradio y recientemente se ha puesto en funcionamiento un nuevo vado sobre el río Guadalmansa, que conecta Cancelada con varias urbanizaciones como Las Joyas, La Resina y Selwo».