Fallece Marta Solís, exconcejala de Turismo del Ayuntamiento de Estepona

Marta Solís, concejala de Turismo en el Ayuntamiento de Estepona en dos etapas, ha fallecido en esta ciudad. Las redes se han llenado de condolencias ... a la familia y pesar por su pérdida, muy conocida en la localidad pues además de sus años en política dando mucha visibilidad al municipio en el exterior ha sido colaboradora activa de Adana, la asociación por los derechos de los animales abandonados.

El alcalde García Urbano ha señalado que «siempre recordaremos el magnífico trabajo que hizo a favor del sector turístico de nuestra ciudad y sus grandes habilidades para que todos nos sintiéramos como en casa en su hotel. Afable, cuidadosa con los detalles y apasionada de los animales, Marta se marcha dejando muchos buenos momentos para todos los que la conocimos. Mis condolencias a todos sus familiares y amigos».

La portavoz socialista en el Ayuntamiento, Emma Molina, también ha expresado su pésame a la familia afirmando que «hoy quiero recordar y rendir homenaje a Marta Solís, quien desde su responsabilidad como concejala de Turismo trabajó con dedicación para proyectar la imagen de Estepona y dar a conocer la grandeza de nuestra ciudad. Mi más sentido pésame a su familia y amistades. Que la tierra le sea leve, descansa en paz».

Por su parte, el portavoz de Vox, Manuel Aguilar, amigo personal de Marta Solís, ha señalado que «Marta es un motor que tiene la capacidad de mover el mundo, transmite amor y felicidad con su sola presencia, con la primera palabra que sale de su boca al vernos, con una sonrisa vital y una mirada cargada de cariño. Tiene mucho amor y respeto por nuestro pueblo y siempre le agradeceré sus consejos y su cariño. La labor que desarrolló como concejala sigue creciendo en nuestro pueblo. Descansa en paz».

Llegó a política municipal en dos legislaturas, de 1995 a 1999 y de 2004 a 2006 con el Partido de Estepona (PES), fecha en la que dimitió por no querer colaborar en irregularidades urbanísticas y fue testigo posterior del 'Caso Astapa de corrupción urbanística, un caso que ha concluido judicialmente hace unos meses.

«Renuncié a mi acta de concejal después de que el partido me exigiera que me reincorporara a los consejos de administración de las sociedades municipales. El motivo era, simplemente, que aceptar esa incorporación conllevaba una enorme responsabilidad por mi parte», aseguraba Solís a medios de comunicación en aquella época.

De su mano, Estepona se colocó en el mapa de las ciudades turísticas de la Costa del Sol, trabajando codo con codo tanto con los equipos de la Concejalía de Turismo como de la Oficina Municipal de Turismo. Muy comprometida con la promoción de su municipio a nivel nacional y también internacional y realizando campañas de promoción exterior turística de Estepona junto al sector hotelero de la ciudad. Uno de sus proyectos más representativos fue la puesta en marcha del Palacio de Congresos de Estepona y la formación de todo su equipo así como la dirección y organización de campañas publicitarias de Estepona ciudad turística.

También ha sido directora de relaciones públicas y marketing del Kempinski Hotel Bahía, de 1999 hasta 2014. Su último trabajo ha sido el de directora comercial y de marketing y publicidad de la empresa Agrojardín Center, desde 2015 hasta la actualidad.

Marta Solís, hija del ministro de Trabajo franquista José Solís Ruiz, es recordada además en Estepona por su empatía, su capacidad de trabajo en equipo, su amor a los animales, su gran labor en gestión de equipos, su creatividad en los nuevos proyectos y su entusiasmo por todo aquello en lo que ella participaba.