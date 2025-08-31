Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Marta Solís en una imagen reciente. SUR.

Fallece Marta Solís, exconcejala de Turismo del Ayuntamiento de Estepona

Su negativa a formar parte del entramado societario municipal la llevó a dimitir de sus cargos en 2006 y su testimonio judicial fue clave en el 'Caso Astapa'

Emma Pérez-Romera

Emma Pérez-Romera

Estepona

Domingo, 31 de agosto 2025, 11:13

Marta Solís, concejala de Turismo en el Ayuntamiento de Estepona en dos etapas, ha fallecido en esta ciudad. Las redes se han llenado de condolencias ... a la familia y pesar por su pérdida, muy conocida en la localidad pues además de sus años en política dando mucha visibilidad al municipio en el exterior ha sido colaboradora activa de Adana, la asociación por los derechos de los animales abandonados.

