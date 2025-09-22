Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Macarena Diánez, durante la presentación de Estepona vive sus calles en Otoño. SUR.

'Estepona vive sus calles en otoño' llenará durante tres días la ciudad de cultura, arte, música y gastronomía

La Feria del Pulpo, el concierto de Los Secretos o el show Locura Parapa serán algunas de las actividades

Emma Pérez-Romera

Emma Pérez-Romera

Estepona

Lunes, 22 de septiembre 2025, 18:46

Del 10 al 12 de octubre la ciudad de Estepona se llenará de cultura, gastronomía, convivencia, arte, danza, comedia y música con la celebración de ... Estepona vive sus calles en Otoño. La concejala de Cultura y Fiestas, Macarena Diánez, ha presentado este evento, destacando entre todas ellas la celebración de la primera edición de La Feria del Pulpo, una iniciativa impulsada por el Consistorio, en colaboración con José María Téllez 'Popi', en la que establecimientos locales reunirán la mejor muestra de pescados, moluscos y crustáceos. Será los tres días, en horario de 12.00 a 22.00 horas, en la calle Real.

