'Estepona vive sus calles en otoño' llenará durante tres días la ciudad de cultura, arte, música y gastronomía

Del 10 al 12 de octubre la ciudad de Estepona se llenará de cultura, gastronomía, convivencia, arte, danza, comedia y música con la celebración de ... Estepona vive sus calles en Otoño. La concejala de Cultura y Fiestas, Macarena Diánez, ha presentado este evento, destacando entre todas ellas la celebración de la primera edición de La Feria del Pulpo, una iniciativa impulsada por el Consistorio, en colaboración con José María Téllez 'Popi', en la que establecimientos locales reunirán la mejor muestra de pescados, moluscos y crustáceos. Será los tres días, en horario de 12.00 a 22.00 horas, en la calle Real.

Además, el viernes por la tarde, a las 19.00 horas, se inaugurará en la calle Terraza la exposición 'La procesión va por dentro' del artista sevillano Manuel León, compuesta de 17 tótems impresos con imágenes de su obra creativa.

El concierto del coro Love to Sing a beneficio de la Fundación Cudeca el viernes a las 18:00 horas en el Mirador del Carmen y la actuación de la banda malagueña de swing-jazz La Insostenible Big Band a las 20:00 horas en el Parque El Calvario y el show Locura Parapa, también el viernes 10, a partir de las 21:00 horas en la zona exterior del Mirador del Carmen son algunas de las actividades previstas.

Ésta última Diánez ha anunciado que «será una fiesta conducida por Carlos Moreno El Pulpo, hijo adoptivo de Estepona, con música electrónica, baile, deporte, regalos y mucha diversión. Y para los más pequeños, el sábado, de 12.00 a 18.00 horas, en la Plaza García Caparrós habrá juegos gigantes, juegos de feria, juegos hinchables, juegos deportivos y clásicos y talleres«.

Cultura Latina

En el marco del programa 'Compartiendo Culturas' destinado a fomentar la integración y participación de los residentes extranjeros, a partir de las 12:00 horas del día 11 de octubre se celebrará en la zona exterior del Mirador del Carmen el Día de la Cultura Latina.

El sábado por la tarde, a las 18:00 horas, los alumnos de la Escuela de Danza y Acrobacia Ocean, dirigida por las hermanas Laura y Sara Perea, ofrecerán un espectáculo de danza en la calle Terraza y las 20:00 horas, el Teatro Benavente interpretará la comedia 'Vis a Vis en Hawai' en la Plaza del Reloj.

El mismo sábado a partir de las 22:00 horas, en la Plaza del Ajedrez, tendrá lugar el concierto del grupo liderado por Álvaro Urquijo, 'Los Secretos', una de las bandas más influyentes, famosas y veteranas del panorama musical español.

La programación del domingo dará inicio con un concurso de pasodobles con la música en vivo de la Orquesta Metrópolis a partir de las 12.00 de la mañana en Plaza Antonia Guerrero y continuará con el concierto del cuarteto de cuerdas 'Con Brío' en la Plaza Manilva a las 13.00 horas.

El broche final de 'Estepona Vive sus Calles en Otoño' lo pondrá Roberto Aragón, a las 19:00 horas en la Plaza del Reloj con un concierto homenaje a la copla, acompañado por el también artista esteponero, Miguel Salas.