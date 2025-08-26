Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Visita del alcalde de Casares a la nueva escuela infantil de Casares Costa, junto a la concejala de Educación y equipo docente. SUR.

Todas las escuelas infantiles de Casares contarán el próximo curso con servicio de comedor

El Ayuntamiento ha informado que también contempla el servicio en la nueva Escuela Infantil de Casares Costa

Emma Pérez-Romera

Emma Pérez-Romera

Casares

Martes, 26 de agosto 2025, 18:36

Las tres escuelas infantiles de Casares tendrán el curso próximo servicio de comedor escolar. El Ayuntamiento de Casares ha informado de que ha sacado a ... licitación el servicio de catering en modalidad de línea caliente para las escuelas infantiles de Costa y Secadero. En el propio municipio de Casares será el Comedor Social municipal el que preste el servicio en la escuela infantil municipal.

