Todas las escuelas infantiles de Casares contarán el próximo curso con servicio de comedor

Las tres escuelas infantiles de Casares tendrán el curso próximo servicio de comedor escolar. El Ayuntamiento de Casares ha informado de que ha sacado a ... licitación el servicio de catering en modalidad de línea caliente para las escuelas infantiles de Costa y Secadero. En el propio municipio de Casares será el Comedor Social municipal el que preste el servicio en la escuela infantil municipal.

Así lo ha informado Antonia Pineda, concejala de Educación del Ayuntamiento de Casares, que ha indicado que «con la apertura de la nueva escuela infantil de Casares Costa incorporamos el servicio de comedor a la red de escuelas infantiles municipales, complementando el apoyo que desde el Ayuntamiento ofrecemos a las familias para facilitar la conciliación de la vida labora y familiar».

Así pues, el servicio de comida estará disponible en todos los centros municipales para escolares de 0 a 3 años, incluyendo la compra de materias primas, la elaboración de menús adaptados a la edad de cada usuario y el transporte y entrega diaria en los centros.

Por su parte el alcalde de Casares, Juan Luis Villalón, añadió en la presentación de este servicio que «pretendemos garantizar una alimentación sana, equilibrada y variada para los pequeños y pequeñas, adaptándolos a necesidades especificas como alergias o intolerancias y ayudar a la adquisición de hábitos alimentarios saludables».

Casares ofrece un total de 41 plazas de Educación Infantil para el próximo curso, 8 para menores de un año, 13 plazas entre 1 y 2 años y 20 plazas para los menores de entre 2 y 3 años.