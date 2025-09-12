Los empleados públicos de Fuengirola ya tienen detectives para investigar sus bajas

El polémico contrato del Ayuntamiento de Fuengirola para utilizar detectives para hacer un seguimiento a empleados municipales en situación de baja laboral ya está en ... marcha. El Consistorio ha adjudicado el servicio a Themis Investigaciones Privadas, la única empresa que concurrió a la licitación. La mercantil, con sede social en la localidad granadina de Nigüelas (1.239 habitantes), ha ofertado un precio de 15.609, lo que supone una rebaja de más de 2.500 euros con respecto al importe de licitación (18.148,79 euros).

Esos 15.609 euros, IVA incluido, es lo que le costará a la administración local fuengiroleña efectuar un seguimiento a una decena de trabajadores que estén «en situación de incapacidad temporal o con informe de apto con limitaciones», y que serán seleccionados por Recursos Humanos.

De acuerdo con el contrato, Themis Investigaciones Privadas, deberá realizar «un trabajo previo de investigación sobre la persona objeto de seguimiento, consistente en corroborar los datos facilitados por al Ayuntamiento, así como comprobar la existencia de otros domicilios, teléfonos, lugares de trabajo, incidencias que puedan aparecer en páginas oficiales, redes sociales y que puedan aportar valor añadido al seguimiento». Este análisis previo deberá ir incorporado en el informe definitivo, y la empresa deberá reflejar «en cuáles ha dado positivo» y «en cuáles, negativo».

Seguimiento «completo» durante tres días

A esta labor investigadora previa se le sumará un seguimiento «completo» que durará un mínimo de tres días salvo que Recursos Humanos estime que puede ser inferior o considere que es insuficiente y solicite un mayor plazo de investigación.

El Ayuntamiento contrató por primera vez detectives en 2005, y los investigadores 'cazaron' a un trabajador que acabó perdiendo su empleo

El seguimiento, de acuerdo con las condiciones de contratación, deberá estar «diseñado y dirigido» a «evidenciar de forma muy clara» que el trabajador está realizando su actividad laboral habitual o cualquier otra y «nunca serán suficientes hechos que lo presupongan sin un nexo claro y directo con los hechos que se pretenden probar». Y si «lo que se busca es demostrar actividades, movimientos corporales u otras acciones incompatibles con la situación que da lugar a la situación de incapacidad temporal o limitación de su aptitud en su puesto de trabajo», el seguimiento será «el mismo».

El Ayuntamiento de Fuengirola, como desveló SUR, contrató por primera vez detectives en 2005. En esa ocasión, los investigadores probaron que un trabajador, personal laboral municipal, realizaba otras labores profesionales estando de baja, y perdió su empleo. Hasta ahora la última vez que se había hecho un contrato de esta naturaleza fue en 2020. Sólo esa vez en 2005 un empleado del Ayuntamiento perdió su puesto de trabajo merced a la labor de los detectives.