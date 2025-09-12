Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Ayuntamiento de Fuengirola contrató detectives por primera vez en 2005 y la última, en 2020. García

Los empleados públicos de Fuengirola ya tienen detectives para investigar sus bajas

El servicio, por el que se hará una seguimiento a diez trabajadores seleccionados por Recursos Humanos, costará 15.609 euros

José Carlos García

José Carlos García

Fuengirola

Viernes, 12 de septiembre 2025, 00:20

El polémico contrato del Ayuntamiento de Fuengirola para utilizar detectives para hacer un seguimiento a empleados municipales en situación de baja laboral ya está en ... marcha. El Consistorio ha adjudicado el servicio a Themis Investigaciones Privadas, la única empresa que concurrió a la licitación. La mercantil, con sede social en la localidad granadina de Nigüelas (1.239 habitantes), ha ofertado un precio de 15.609, lo que supone una rebaja de más de 2.500 euros con respecto al importe de licitación (18.148,79 euros).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Extinguido el incendio de Benalmádena y restablecida la circulación de trenes tras el desalojo de 200 vecinos
  2. 2 Una valla gigante para localizar a la chihuahua Betty en Alhaurín de la Torre
  3. 3 Estas son y así se dibujan las siete soluciones que proponen Málaga y Rincón de la Victoria para acabar con los atascos en la autovía
  4. 4 La investigación apunta a que el origen del fuego de Benalmádena está en un chalé okupado
  5. 5 Investigado por la muerte de su perra tras dejarla olvidada en su coche en pleno agosto en Málaga
  6. 6

    25 años del corrimiento de tierras de Montegolf en Málaga: «Aquel día se nos rompió la vida»
  7. 7 ¿Hay riesgo de contagio a personas de la gripe aviar en Málaga? Dos expertos en infecciones virales responden
  8. 8 Dos vecinas vencen a su comunidad en el Supremo: las reconoce como legítimas propietarias de dos trasteros tras 30 años de uso exclusivo
  9. 9 Boquerones, camperos y velas en un fin de semana con muchas ferias en la provincia de Málaga
  10. 10

    La factura de Jesús Gil en Marbella continúa: 16,7 millones de euros más tras una avalancha de denuncias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Los empleados públicos de Fuengirola ya tienen detectives para investigar sus bajas

Los empleados públicos de Fuengirola ya tienen detectives para investigar sus bajas