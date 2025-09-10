Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Esta es la estampa que ofrecía el embalse de La Concepción en pleno agosto: el mejor desde 2013. Josele

El embalse de La Concepción se habría llenado dos veces este año de haber tenido capacidad

Con un 26% más de lluvia que la media histórica, el embalse tuvo que abrir compuertas varias semanas y registra el mejor verano en 12 años

Chus Heredia

Chus Heredia

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 00:19

Dos veces se hubiera llenado este año el embalse de La Concepción de haber tenido capacidad por haberse acometido en su día el recrecimiento proyectado. ... Son datos oficiales que tienen su explicación en un régimen de lluvias superior al de los últimos ejercicios y a un sistema bien configurado y de respuesta rápida. A su vez, el desarrollo del año hidrológico, que toca a su fin, ofrece una estampa poco vista: un embalse casi lleno en pleno verano. Es el mejor registro de los últimos 12 años, si hablamos de volumen almacenado. Este martes, 9 de septiembre, almacenaba 42 hectómetros cúbicos.

