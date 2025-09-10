El embalse de La Concepción se habría llenado dos veces este año de haber tenido capacidad

Dos veces se hubiera llenado este año el embalse de La Concepción de haber tenido capacidad por haberse acometido en su día el recrecimiento proyectado. ... Son datos oficiales que tienen su explicación en un régimen de lluvias superior al de los últimos ejercicios y a un sistema bien configurado y de respuesta rápida. A su vez, el desarrollo del año hidrológico, que toca a su fin, ofrece una estampa poco vista: un embalse casi lleno en pleno verano. Es el mejor registro de los últimos 12 años, si hablamos de volumen almacenado. Este martes, 9 de septiembre, almacenaba 42 hectómetros cúbicos.

Por dar la cifra del ecuador y plena punta de consumo veraniego, casi a mediados de agosto, concretamente el día 11, el embalse situado entre Marbella e Istán y principal fuente de suministro a la Costa almacenaba 47 hm3 y estaba al 83% de su capacidad. Según la información histórica remitida por Hidrosur a este diario, para encontrar datos mejores hay que remontarse el verano de 2013. Las reservas marcaban 51 hectómetros cúbicos. Anteriormente, también se mejoraron estas cifras relativas a meses de agosto en 2011, 2002, 2000, 1998 y 1997 (antes no hay estadísticas seriadas). El mejor dato de la serie histórica se produjo en agosto de 2011 con 53 hm3 almacenados. El segundo mejor fue el 2000 con 52,95 hm3. Y el tercero, en el 97 con 51,39.

En el último informe sobre la situación hidrológica en la provincia de Málaga, elaborado para el Comité de Gestión de la Sequía y fechado a finales de julio, menciona lo productivo de las lluvias en el sistema de explotación de la Costa del Sol Occidental. «Ha sido un año húmedo, marcado por abundantes precipitaciones durante las danas de noviembre y marzo. Así, en la estación pluviométrica del embalse de La Concepción, se han recogido 814,10 mm (l/m2), que es un 126% de la media histórica (645,10)», se expresa.

El citado documento cuantifica en 101 hectómetros cúbicos las aportaciones de lluvia al embalse. Teniendo en cuenta que su capacidad, actualizada con una batimetría en el año 2022, es de 57,54 hectómetros cúbicos, se hubiera llenado dos veces. Hay que tener en cuenta que no se parte de vacío, en octubre de 2024, con el arranque del año hidrológico, el pantano almacenaba 26 hectómetros cúbicos.

Y es que La Concepción no sólo recibe los caudales del Verde, sino que también se alimenta del triple túnel de trasvase Guadaiza-Guadalmina-Guadalmansa. Este año se ha vuelto a repetir la foto que nadie quiere ver: desembalses por haberse alcanzado el nivel de seguridad.

Así, el jueves 15 de mayo se superaró la cota de alivio y el 100% de capacidad y el excedente empezó a deslizarse por el paramento de la presa. Llegó a la cota 104,94 (metros sobre el nivel del mar). Fue una situación muy diferente a la de marzo, cuando el día 7 hubo que abrir los desagües de fondo para contener la crecida del nivel. El umbral de aquel mes eran 48 hm3.

¿Por qué el 7 de marzo, al alcanzarse los 48 hectómetros cúbicos, hubo que abrir compuertas y en mayo, con más de 57 se ha aguantado? La respuesta hay que buscarla en los planes de explotación. Es lógico pensar que no es lo mismo tener un embalse lleno con periodo de lluvias por delante que cuando la curva de subida, como ahora, está a punto de iniciar el descenso brusco de la temporada alta y el mayor consumo. Así, por ejemplo, entre los meses de octubre a abril se deja el resguardo de seguridad en la cota 100 (metros sobre el nivel del mar) aproximadamente, lo que se traduce en esos citados 48 hm3. En mayo, se juega con la cota 104,90.

En el año 2001, el Plan Málaga, 'pata' provincial del Plan Hidrológico Nacional (PHN), recuperó la idea de recrecer el embalse. La entonces Confederación Hidrográfica del Sur, vía su sociedad estatal Acusur, asumió los primeros trabajos. Tanto el recrecimiento puro y duro como una nueva presa por delante de la actual, han quedado descartados. En su lugar, está redactado el proyecto de presa de Gibralmedina (en el Guadiaro, entre Cádiz y Málaga), desde donde se enviarán hasta 15 hectómetros cúbicos al año ya potabilizados a la Costa. Pero es un proyecto caro, 780 millones de euros con las conducciones, y el escenario más optimista no baja de una década.

En el año 2016 se terminó el anteproyecto. No se siguió ni con la tramitación ambiental. No se dieron mayores explicaciones públicas más allá de someras cuestiones ambientales y posibles afecciones al que hoy es Parque Nacional de la Sierra de las Nieves.

Con la actual capacidad y el nuevo proyecto de presa aludido, queda también descartado el planteamiento que se hizo en su día de añadir al sistema Verde un trasvase desde el Genal.