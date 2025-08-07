Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Elías Bendodo, junto a Ángeles Muñoz, alcaldesa de Marbella, en el Parque de la Alameda marbellí. E. Pérez-Romera.

Elías Bendodo critica que «tenemos un Gobierno central indigno» y reclama más inversiones para la provincia de Málaga

El vicesecretario general del PP felicita a la alcaldesa por la buena gestión de la ciudad

Emma Pérez-Romera

Emma Pérez-Romera

Marbella

Jueves, 7 de agosto 2025, 17:43

El vicesecretario general del PP, Elías Bendodo, compareció ante los medios de comunicación en el céntrico Parque de la Alameda junto a la alcaldesa y ... presidenta del PP local, Ángeles Muñoz para felicitarla por la buena gestión que desde el Ayuntamiento está realizando y hacer un balance de diversos asuntos sobre la provincia y también nacionales «que preocupan a este partido».

