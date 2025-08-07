Elías Bendodo critica que «tenemos un Gobierno central indigno» y reclama más inversiones para la provincia de Málaga

El vicesecretario general del PP, Elías Bendodo, compareció ante los medios de comunicación en el céntrico Parque de la Alameda junto a la alcaldesa y ... presidenta del PP local, Ángeles Muñoz para felicitarla por la buena gestión que desde el Ayuntamiento está realizando y hacer un balance de diversos asuntos sobre la provincia y también nacionales «que preocupan a este partido».

«Marbella funciona con cuatro motores: el del Ayuntamiento, a pleno rendimiento; el de la Diputación, comprometida con los proyectos de Marbella; el de la Junta de Andalucía, que ha invertido 75 millones de euros en la ampliación del hospital y el del Estado, que en los últimos 7 años ni invierte ni se le espera. Marbella vuela con tres motores, el cuarto está parado».

«Aun así, Marbella registra las cifras más bajas de desempleo desde julio de 2007 y es la ciudad que tiene mejor la tasa de empleo de los grandes municipios de Andalucía. De esto también es responsable el Ayuntamiento con sus políticas de empleo», aseguró Bendodo. «Una ciudad en la que lo público y lo privado trabajan conjuntamente y el Ayuntamiento lidera esta cuestión».

En cuanto a asuntos de ámbito provincial, Bendodo cargó contra Pedro Sánchez por no tener aún resueltos dos de ellos, el tren litoral y la bonificación del peaje de la AP-7. «Un año después de la reunión con el secretario de Estado de Transporte, el balance es 0, no hay ni bonificación de la autopista ni avance en el proyecto del tren litoral».

Y mandó un mensaje al ministro de Transportes, Óscar Puente: «Vamos a estar muy pendientes desde Málaga, vamos a exigir compromisos concretos para el tren litoral y otras infraestructuras para la provincia, porque ni el tren litoral ni la bonificación son de derechas o de izquierdas, son cuestiones de sentido común y de necesidad para esta tierra».

«La provincia de Málaga es un cajero automático para recaudar 5.500 millones de euros de los malagueños y lo invierten en otras tierras porque tienen equilibrios que hacer para mantenerse en la Moncloa», afirmó y anunció que van a trasladar iniciativas y preguntas en el Congreso a partir de septiembre, fecha en la que se retoma la actividad parlamentaria nacional, «para ver porqué se castiga a los malagueños aunque la respuesta ya la sabemos: el Gobierno del PSOE castiga a los malagueños porque el 90% de los municipios de la provincia tiene un alcalde del PP».

Deterioro de los servicios públicos

Respecto a los últimos fallos, averías o retrasos en los servicios de los trenes de alta velocidad en Andalucía, Elías Bendodo indicó que «después de 7 años de sanchismo, Renfe ha pasado de ser un símbolo de puntualidad y ahora coger un ave es una lotería, no sabes si va a llegar en hora o si va a salir o si te va a dejar tirado. Éste es el deterioro democrático de Pedro Sánchez, que llega hasta el deterioro de la calidad de los servicios públicos que funcionan mucho peor desde que gobierna porque está centrado en defenderse de la corrupción de su Gobierno, de su partido, de su familia».

«Este Gobierno es indigno, un escándalo, ilusos los españoles que pensaban que Sánchez iba a dimitir cuando salió a la luz pública que había copiado su tesis. Fijaos por dónde vamos ya, amnistía, indultos, el fiscal imputado, su hermano, su mujer, Ábalos, Cerdán, Koldo… da igual lo que pase que éste no se mueve», en referencia al presidente del Gobierno de España.

«Tenemos un Gobierno corrupto y nefasto para España y lo dicen los propios datos del informe Fedea del Ministerio de Hacienda que indica que Andalucía sigue siendo de las peores comunidades autónomas, junto a Castilla-La Mancha, Murcia, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid, en financiación autonómica, porque Sánchez lo ha convertido en una subasta en la que él y María Jesús Montero como ministra de Hacienda dan más a quien les garantiza los votos para seguir en Moncloa. Esto no es igualdad, no es justicia fiscal, es atraco institucionalizado para contentar al independentismo».

Jumilla

En su intervención también trató sobre la relación de su partido con el PNV asegurando que «entendemos que la política es diálogo, negociación y acuerdo. Tenemos la capacidad de hablar con todos y de pactar con casi todos. No vamos a pactar nunca con los herederos de ETA, con Bildu, con los demás sí».

Por último, sobre las medidas aprobadas en el Ayuntamiento de Jumilla para aplicar políticas contra las manifestaciones religiosas y culturales de la población musulmana, Bendodo indicó que «la resolución de Jumilla son sólo dos puntos en los que no hay referencia a ninguna religión ni ningún rito. El PP es un partido constitucionalista, respeta las creencias y costumbres de todos y por encima de todo está el respeto tal cual establece el artículo 16 de la Constitución Española. Somos el partido de la libertad».