Imagen del proyecto del nuevo IES de Benalmádena Pueblo. SUR

Educación adjudica por 10,2 millones la construcción del nuevo IES de Benalmádena Pueblo

El centro contará con tres líneas de Secundaria y dos de Bachillerato para 500 estudiantes

José Carlos García

José Carlos García

Benalmádena

Lunes, 8 de septiembre 2025, 17:27

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha adjudicado las obras de construcción del nuevo ... Instituto de Educación Secundaria (IES) en Benalmádena Pueblo, que llevará a cabo la empresa ECSA Obra Pública y Civil S.L. por un importe de 10.288.985,04 euros y con un plazo de ejecución de 22 meses desde el inicio de los trabajos.

