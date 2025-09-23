Dos hermanos con síndrome de Diógenes mantienen en vilo desde hace cuatro años a una comunidad de vecinos de Estepona

Los vecinos y vecinas del edificio situado en Plaza Virgen del Mar, 4 de Estepona, un barrio céntrico y próximo al Mirador del Carmen, aseguran ... que viven con miedo e inseguridad desde hace más de cuatro años a causa de dos hermanos «toxicómanos, alcohólicos y con síndrome de Diógenes» que acumulan basura no sólo en su casa sino también en zonas comunes, una situación que a pesar de haber sido denunciada ante el Ayuntamiento, la Policía Local y la Policía Nacional no se ha solucionado «sino que en los últimos meses se ha agravado», afirman.

«Llevamos años con este problema, aquí no hay quien pare y este verano ha sido especialmente horroroso y nadie nos hace caso para solucionar esto», confiesan a SUR personas que prefieren mantener el anonimato por miedo a las represalias que puedan sufrir. El hedor que sale del piso de los hermanos llena todos los rincones del edificio, un piso sin agua corriente y cuyas imágenes con todo lo que se acumula en la terraza exterior ha tenido acceso este periódico.

En dicha comunidad de vecinos viven 15 familias, pero esta situación no solo les afecta a ellas sino también a las del edificio número 3 y a las del número 5, que denuncian amenazas verbales, agresiones físicas y «una situación que ya es insoportable».

«Hemos avisado al Ayuntamiento en varias ocasiones y han venido a retirar la basura, pero a los pocos días la situación vuelve a repetirse y los servicios de limpieza municipales nos han dicho que ellos no pueden estar aquí todas las semanas quitando esta basura, aun cuando en ocasiones la basura y muebles que acumulan ocupa espacio de la ciudad, no sólo de la Comunidad de Vecinos», afirman a SUR.

Cuatro años

La primera solicitud que se presentó por registro al Ayuntamiento de Estepona denunciando la situación y solicitando ayuda tiene fecha de 17 de diciembre de 2021 y, expresamente, se denuncia «el acopio de basuras que desde hace varios meses hace un vecino en la plaza Virgen del Mar con la proliferación de ratas». En la misma solicitan «la limpieza de las mismas que llevan acumuladas meses y que tras varias peticiones al Ayuntamiento y directamente a los servicios de Limpieza hacen caso omiso».

Otras denuncias a las que este periódico ha tenido acceso han tenido lugar ante la Comisaría de Policía Nacional de Estepona, dos de ellas este pasado mes de agosto, denuncias en las que se recogen agresiones verbales, físicas e incluso amenazas con un cuchillo a un vecino al querer retirar éste la basura que los hermanos acumulan a la entrada del edificio.

La última denuncia realizada ante la Policía Nacional tiene fecha de 12 de septiembre y en ella se recoge que uno de los hermanos ha amenazado a un vecino con un cuchillo verbalizando «te voy a pinchar, te voy a matar», hecho que ha sido además grabado por las cámaras de seguridad que la comunidad tiene instaladas en la entrada del edificio y a las que tiene acceso también la Policía Nacional.

Los Servicios Sociales municipales hasta la fecha tampoco han intervenido, «no han hecho nada», nos cuentan los vecinos, ni siquiera para iniciar el proceso de vaciado del piso de los hermanos, habiendo solicitado la comunidad de vecinos el pasado 3 de septiembre una nueva cita con ellos para resolver esta situación, cita que se ha confirmado para el día 1 de octubre próximo, casi un mes después.

«Esta situación nos supera, nos da mucha pena porque ellos dos han nacido aquí, los conocemos desde pequeños pero nos da miedo hasta donde vamos a llegar, sobre todo al anochecer. Muchos vecinos han decidido marcharse a vivir a otro lado o alquilar sus pisos para salir de esta comunidad, ante la falta de soluciones por parte del Ayuntamiento y las demás autoridades».