Del Caribe a Mijas en busca de su tío: El día que unas funcionarias consiguieron unir a una familia tras años sin contacto

Katja Thirion es alemana de nacimiento, mijeña por residencia y brasileña de apodo. Sus compañeros del departamento de Extranjeros del Ayuntamiento de Mijas la llaman ... así cariñosamente desde que un día alguien confundió su particular acento, mezcla de sus orígenes y de todos los años que lleva viviendo y trabajando en la Costa del Sol, con el acento brasileño, que en principio nada tiene que ver con su lengua materna.

Hace 21 años que Katja consiguió su plaza como funcionaria en dicho departamento, que este año cumple 40 años de vida. Lo han celebrado con honores y no es para menos. Cuando se fundó no existía nada parecido en toda España. En aquel momento Mijas llevaba unos años experimentando una realidad completamente nueva, no paraban de llegar turistas y no solo venían a contemplar sus casas blancas, sus burros y sus playas sino que además decidían comprarse una casa en la zona para pasar épocas del año o directamente quedarse a vivir.

Aquello obligatoriamente comenzó a generar necesidades. La burocracia que implica una vivienda en España era diferente a la de sus países. Notarías, registros, pagos de impuestos y visitas al Ayuntamiento se hacían un tormento porque los que venían no hablaban español y los de aquí hablaban poco o nada de inglés.

También había personas que querían acercarse al resto de la comunidad de extranjeros que se estaba instalando, así como formar parte de la comunidad local. Todo eso hizo que el Ayuntamiento creara el mencionado departamento de Extranjeros con el propósito de ayudarlos en su idioma natal en cualquier trámite administrativo y también para darles apoyo e impulso social.

«La Costa del Sol ha cambiado completamente después de tantos años. Entonces no había nada, pero cada vez llegaban más extranjeros preguntando cómo podían hacer para vivir aquí y también nos esforzábamos mucho en organizar eventos para tratar de integrar a los extranjeros con la población local».

Ahora el departamento ya no se centra tanto en esa función social porque ya son muchas las asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro implantadas en la zona y que se encargan de ello. También se han facilitado considerablemente los trámites con la pertenencia a la Unión Europea. «Hoy en día estamos muy centrados en la información. Por ejemplo, en otros países no hay que ir al Ayuntamiento a pagar los tributos, simplemente llegan las facturas, pero aquí hay un periodo de pago para cumplir con los impuestos y nos encargamos de informarles sobre ello», señala Katja.

Brexit

También el Brexit fue una época convulsa en un municipio donde se localiza la mayor comunidad de británicos empadronados de la provincia. «El sistema ya está implementado, aunque sigue habiendo muchas dudas. Los que quieren mantenerse en el sistema sanitario de su país, tienen limitaciones en su estancia aquí en España. Es algo que no les gusta, pero ha sido su país el que ha votado así», recuerda la funcionaria.

A lo largo de estos 40 años, las puertas del departamento de Extranjeros de Mijas siempre han estado abiertas para cualquier tipo de consultas y después de tanto tiempo aún siguen llegando hasta ellos historias de vida que los siguen emocionando. Ocurrió hace solo unos meses, «nos llegó un correo electrónico en inglés desde Trinidad, en el Caribe. Una persona nos contaba que llevaba tiempo buscando a su tío y que solo sabía que ya no residía en el Reino Unido sino en la Costa del Sol. Estuvimos buscando en el padrón y descubrimos que estaba empadronado en Mijas», cuenta Katja.

Por la protección de datos no podían decírselo a quien reclamaba información, pero sí podían tratar de contactar con el tío y explicarle que lo estaban buscando.

Así lo hicieron. Resultó ser alguien muy mayor, sin acceso ni conocimiento de Internet. «Vino al departamento, le imprimimos la carta y pudo leerla allí mismo. Fue muy emocionante para él y para todos. Nos contó que llevaba mucho tiempo buscando a su familia. Conseguimos que pudieran contactar por teléfono y él quedó tan agradecido que otro día vino expresamente a traernos flores y chocolate».

A lo largo del año pasado, según explica el concejal de Extranjeros, Mario Bravo, el departamento tramitó más de 28.000 consultas, la mayoría de ellas ya «muy especializadas» y a las que se les da respuesta en varios idiomas.