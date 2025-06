El cura de Benalmádena al alcalde: «Me habéis jodido todo el verano de bodas»

El audio circula ya por numerosos perfiles, muchos de ellos anónimos, en diferentes redes sociales. En él se puede escuchar al párroco de la iglesia ... de Santo Domingo de Guzmán, José Morales, echando un rapapolvo al alcalde de Benalmádena, Juan Antonio Lara a cuenta de unas obras municipales que desde hace meses afectan al entorno de esta iglesia, ya que se ubican en el casco histórico de Benalmádena Pueblo, pero que desde hace solo unos días se han extendido también a la plaza donde se encuentra la iglesia, justo encima de los Jardines del Muro.

Estas obras, que acumulan meses de retraso, llegan ahora por tanto, a la misma puerta de la parroquia. «Tu técnico me dijo que el suelo del muro no se iba a levantar hasta que se hicieran las calles. No se han hecho ni las calles y se ha levantado el muro. Llego y me lo encuentro todo levantado», le dice el cura al alcalde mediante un audio, que ha acabado filtrándose.

«¿Que le digo yo ahora a los novios que tienen bodas esta semana, la siguiente y la siguiente? No pueden entrar con el coche, ahora está toda la plaza levantada y encima la mayoría de las veces el ascensor está cortado. ¿Cómo suben ahora? Con el jaleo de bodas que hay este verano, ¿Qué hago yo con el muro levantado?«, continúa en su alocución el párroco, quien además en dicho audio muestra su indignación porque no se haya avisado al Obispado, propietario de ese terreno. »No tenéis en cuenta nada«, le dice.

«Me jode. Me habéis jodido todo el verano de bodas», afirma literalmente el cura al final de su audio. «¿Quién le dice a los novios que tienen que saltar por encima de cascotes cuando se quieran casar?», le pregunta por último.

De momento ni el propio cura sabe como una «conversación privada» ha acabado haciéndose viral. Al menos así lo dijo en un programa de televisión nacional, donde ante las cámaras trató de rebajar su discurso, pero la polémica está ya servida.

Estado de la calle delante de la fachada de la iglesia. L. Cádiz

Desde el Gobierno local rechazan pronunciarse sobre esta filtración, pero confirman que no se ha suspendido ninguna boda. Además aseguran que han «tomado medidas para adecentar el espacio lo mejor posible a pesar de las obras».

Quien sí se ha pronunciado, también en redes sociales y etiquetando los perfiles públicos del alcalde y el Ayuntamiento de Benalmádena, ha sido la novia que tiene fechada la celebración de su boda para este sábado. «No solo han empezado (las obras) por la calle de acceso a la iglesia, sino también por la plaza justo en la puerta de la misma. Todo esto por detrás, sin notificarnos nada, y con total desprecio por algo tan importante como una boda, que no se repite y que conlleva un esfuerzo emocional, organizativo y económico enorme», asegura la afectada en su escrito.

«La obra lleva más de un mes parada, y justo ahora, a cuatro días de la boda, la reactivan en el sitio más sensible, sabiendo perfectamente lo que implica. Es inaceptable, y por eso lo denuncio públicamente. Exigimos explicaciones y una solución urgente. Esto no es solo una falta de organización: es una falta total de empatía y de respeto», asegura.