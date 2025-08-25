Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La alcaldesa, Ana Mula, junto a las concejalas de Bienestar Social, Cristina Bornao, Urbanismo, Rocío Arriaga, y del barrio de Carvajal, María Hernández, en una visita a la promoción. SUR

La construcción de 24 viviendas de apoyo municipal en Carvajal alcanza su ecuador

En Fuengirola ·

El Ayuntamiento está construyendo otra promoción de 15 casas en Los Pacos

José Carlos García

José Carlos García

Fuengirola

Lunes, 25 de agosto 2025, 00:16

La construcción de la promoción de 24 viviendas sociales en el barrio de Carvajal ha alcanzado un grado de ejecución del 50%, según los datos ... ofrecidos por el Ayuntamiento de Fuengirola. La actuación se desarrolla en la calle Begoña y se une a la promoción de 15 viviendas de apoyo municipal que el Consistorio está levantando en la calle Aliaria, en Los Pacos, para una inversión conjunta que supera los 6,5 millones de euros, el 80% sufragado por las arcas municipales y el 20% restante en el marco de la programación que se ejecuta con cargo a los fondos europeos NextGenerationEU.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un fallecido tras una colisión entre dos motos y un coche en Muelle Heredia
  2. 2 Sobresalto en Torremolinos: arden siete pubs y un supermercado de madrugada
  3. 3 Un joven fallecido y dos detenidos tras un apuñalamiento en la Alameda de Capuchinos
  4. 4 Un joven fallecido y dos detenidos tras un apuñalamiento en la Alameda de Capuchinos
  5. 5 Condenan a Zara a pagar casi 100.000 euros a una empleada despedida por sustraer prendas de la tienda
  6. 6 La dana llega a Andalucía: ¿dejará tormentas y relámpagos en Málaga?
  7. 7 Detenido por supuestos tocamientos a una mujer en una caseta en la Feria de Málaga
  8. 8

    Cuando los Larios huyeron por el tejado de su palacio
  9. 9 Un fallecido tras una colisión entre dos motos y un coche en Muelle Heredia
  10. 10

    Gabriel Escarrer: «En la Costa del Sol hemos alquilado apartamentos para alojar gratis a los trabajadores»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La construcción de 24 viviendas de apoyo municipal en Carvajal alcanza su ecuador

La construcción de 24 viviendas de apoyo municipal en Carvajal alcanza su ecuador