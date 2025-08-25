La construcción de 24 viviendas de apoyo municipal en Carvajal alcanza su ecuador

La construcción de la promoción de 24 viviendas sociales en el barrio de Carvajal ha alcanzado un grado de ejecución del 50%, según los datos ... ofrecidos por el Ayuntamiento de Fuengirola. La actuación se desarrolla en la calle Begoña y se une a la promoción de 15 viviendas de apoyo municipal que el Consistorio está levantando en la calle Aliaria, en Los Pacos, para una inversión conjunta que supera los 6,5 millones de euros, el 80% sufragado por las arcas municipales y el 20% restante en el marco de la programación que se ejecuta con cargo a los fondos europeos NextGenerationEU.

«Seguimos desarrollando el Plan de Acceso a la Vivienda, poniendo en marcha proyectos para atender la demanda de alojamiento asequible para nuestros vecinos; hace poco más de un año que entregamos 26 pisos de apoyo municipal en la calle Comunera María Pacheco, y, ya tenemos en marcha 39 más», subrayan desde el gobierno municipal. Por lo tanto, «no son palabras, anuncios o firmas de convenio que luego acaban en nada; nuestro Plan de Acceso a la Vivienda es una realidad», agregan.

Características y Registro de Demandantes

La promoción de Carvajal se desarrolla en un solar con una superficie de 3.376,51 metros cuadrados. El edificio consta de dos bloques de planta baja más tres, con 24 apartamentos. Todos cuentan con dos dormitorios, dos baños y terraza, además de doce plazas de aparcamiento situadas en la planta sótano del inmueble. Las obras comenzaron el pasado mes de noviembre de 2024 con un plazo de ejecución de 547, es decir, algo más de 18 meses, por lo que no se prevé que concluya hasta la primavera de 2026.

Los apartamentos serán concedidos en régimen de alquiler asequible en aplicación de los parámetros establecidos en la Ordenanza Municipal de Demandante de Vivienda. Los fuengiroleños que deseen optar al proceso de esta o cualquier otra promoción de viviendas de apoyo municipal deben estar, como primer requisito, inscritos en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda. Este trámite puede realizarse de forma presencial en la Tenencia de Alcaldía de El Boquetillo.