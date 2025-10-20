La consejera de Inclusión reivindica en Mijas el papel de la familia como «escuela de valores»

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha reivindicado el papel «clave» de las familias como «escuelas de valores» y ha ... subrayado la necesidad de inculcar en pequeños y mayores la importancia de la conciliación y la corresponsabilidad para «poder avanzar hacia una sociedad donde la igualdad sea real y efectiva». Lo ha hecho en la inauguración de la tercera edición del Congreso Andaluz de Familias, Infancia, Adolescencia y Juventud, celebrado en el teatro Manuel España, de Mijas ,en presencia de la que fue secretaria general de su departamento, Ana Mata, la hoy alcaldesa de la localidad.

En su intervención, la consejera ha incidido en que las familias «son lo más importante que tenemos, donde crecemos, aprendemos valores, nos desarrollamos como personas y donde acudimos cuando necesitamos refugio». «Y hablo de todo tipo de familias, numerosas, monoparentales, LGTBI, acogedoras, etcétera, porque la esencia de la familia no la define el número de personas que la formen ni la orientación sexual ni religiosa, sino los valores», agregó.

Pantallas, educación y valores

La consejera ha defendido que «los buenos recuerdos de la infancia se construyen en familia, lejos de las pantallas» porque «internet no inculca valores» y ha recordado que el ocio y el tiempo libre, al igual que las responsabilidades «deben compartirse», por lo que ha recalcado la importancia de educar en conciliación y corresponsabilidad como la única vía «para alcanzar la igualdad real».

El Congreso también ha contado con la participación de la alcaldesa de Mijas, que ha señalado que cuestiones básicas en la sociedad como el respeto, la diversidad, la educación, la tolerancia, la solidaridad, el trabajo en equipo o la lealtad se pueden, y se deben, cultivar también desde el ocio: «Es una vía fundamental para llegar allí adonde es más difícil en determinados grupos de edad», ha dicho.

Mata ha añadido que todo el trabajo que puedan realizar las instituciones públicas, las empresas privadas, las familias y, en definitiva, cada persona a título individual, «será una aportación clave a este deber que tenemos como sociedad; y al que debemos destinar nuestros esfuerzos sin una sombra de duda y sin un día de descanso».