La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, y la alcaldesa de Mijas, Ana Mata, hablan con algunos de los asistentes al Congreso Andaluz. García

La consejera de Inclusión reivindica en Mijas el papel de la familia como «escuela de valores»

Loles López aboga por la conciliación y la corresponsabilidad para lograr más igualdad

José Carlos García

José Carlos García

Mijas

Lunes, 20 de octubre 2025, 17:36

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha reivindicado el papel «clave» de las familias como «escuelas de valores» y ha ... subrayado la necesidad de inculcar en pequeños y mayores la importancia de la conciliación y la corresponsabilidad para «poder avanzar hacia una sociedad donde la igualdad sea real y efectiva». Lo ha hecho en la inauguración de la tercera edición del Congreso Andaluz de Familias, Infancia, Adolescencia y Juventud, celebrado en el teatro Manuel España, de Mijas ,en presencia de la que fue secretaria general de su departamento, Ana Mata, la hoy alcaldesa de la localidad.

