La consejera de Desarrollo Educativo en el acto de la puesta de la primera piedra, en presencia de la delegada de la Junta en Málaga, Patricia Navarro, la alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula, y el director general de la Agencia Pública Andaluza de Educación, Manuel Cortés. García

El CEIP Picasso de Fuengirola se unifica en un nuevo centro que llegará en 2027

Construido en 1970, el colegio funciona con Infantil y Primaria en edificios separados, y la Junta inicia las esperadas obras para sustituirlo

José Carlos García

José Carlos García

Fuengirola

Lunes, 29 de septiembre 2025, 18:23

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, y la alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula, han colocado la primera piedra de ... la nueva sede del colegio Pablo Ruiz Picasso, en cuyas obras la Junta de Andalucía invertirá más de 4,5 millones de euros. Los trabajos permitirán concentrar en un único edificio las enseñanzas de Infantil y Primaria, hasta ahora separadas. Será a partir del curso 2027-2028, teniendo en cuenta los 18 meses de plazo de ejecución de los trabajos.

