El CEIP Picasso de Fuengirola se unifica en un nuevo centro que llegará en 2027

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, y la alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula, han colocado la primera piedra de ... la nueva sede del colegio Pablo Ruiz Picasso, en cuyas obras la Junta de Andalucía invertirá más de 4,5 millones de euros. Los trabajos permitirán concentrar en un único edificio las enseñanzas de Infantil y Primaria, hasta ahora separadas. Será a partir del curso 2027-2028, teniendo en cuenta los 18 meses de plazo de ejecución de los trabajos.

«Es una actuación muy esperada que va a convertir al Ruiz Picasso en un centro más moderno, con mejores instalaciones y que contará con bioclimatización y placas solares fotovoltaícas y, por lo tanto, más sostenible», ha subrayado Castillo. Para Mula la inversión no sólo era «de justicia», sino «uno de los objetivos» que se «había marcado a fuego» como alcaldesa.

«Desde 2019 hemos realizado 450 obras en centros educativos de la provincia y hay 57 en ejecución; es una apuesta decidida y real» María del Carmen Castillo Consejera de Desarrollo Educativo y FP

Desde 2019, la Consejería de Desarrollo Educativo y FP ha finalizado en Fuengirola 15 actuaciones de mejoras de infraestructuras educativas, con una inversión de 1,58 millones de euros, mientras que en toda la provincia de Málaga, han sido 450 obras, con un desembolso superior a los 85 millones. En ejecución hay 57 actuaciones, dentro de los planes de infraestructuras, con un presupuesto de 46,5 millones. Estas cifras avalan «la apuesta decidida y real» del Gobierno andaluz por las infraestructuras educativas de Fuengirola y la provincia malagueña con el fin de que «nuestro alumnado aprenda y se forme en las mejores instalaciones», ha subrayado la consejera.

De 1970 a la bioclimatización

Construido en 1970 y con 211 alumnos, el CEIP Pablo Ruiz Picasso se reparte actualmente en dos edificios ubicados en dos parcelas diferentes. Uno de ellos alberga Primaria y la zona de administración, mientras el otro se destina al ciclo de segundo de Infantil y comedor. Estas infraestructuras presentan importantes deficiencias debido a su antigüedad, por lo que con esta actuación se sustituirá el centro al completo, ubicándolo en una única parcela en la calle José Moreno Carbonero, que es donde se localiza actualmente Infantil.

El nuevo colegio tendrá tipología C1, es decir, contará con una línea de Infantil con 75 puestos escolares y otra de Primaria con 150, sumando entre ambas 225 plazas, según detalló el director general de la Agencia Pública Andaluza de Educación, Manuel Cortés, en el acto de presentación, que contó con la participación de la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España. La superficie construida alcanzará 2.150 metros cuadrados y se distribuirá en zona docente, área de administración, servicios comunes y espacios exteriores.

El centro dispondrá de bioclimatización mediante refrigeración adiabática, placas solares fotovoltaicas, y calefacción por aerotermia y con radiadores de baja temperatura

Infantil estará compuesta por tres aulas polivalentes y un área de espacios comunes, mientras Primaria albergará seis aulas polivalentes y dos de pequeño grupo. En la zona docente común se ubicará un aula de educación especial con aseo adaptado, una sala de usos múltiples, una biblioteca, un gimnasio con vestuarios y área de recursos.

El centro tendrá comedor y cocina, almacén, aseos y vestuarios de uso no docente, En el exterior habrá porche cubierto y zona de juegos, la cual incluirá una pista polideportiva. Además, el nuevo colegio contará con bioclimatización mediante refrigeración adiabática y placas solares fotovoltaicas para la producción de energía eléctrica, y el sistema de calefacción funcionará por aerotermia y con radiadores de baja temperatura.

La intervención conseguirá integrar todo el conjunto ofreciendo una visión unitaria del edificio y manteniendo como premisa fundamental la orientación e iluminación, así como la optimización de los accesos, recorridos y zonas de juego.