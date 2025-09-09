Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Momento de la operación de rescate con la cadena humana. Fuengirola Se Queja

Una cadena humana salva a un niño de ser arrastrado por la corriente en una playa de Mijas

El menor y un adulto que acudió en su auxilio tuvieron que ser rescatados por los socorristas y un grupo de bañistas en un incidente que ocurrió con bandera roja

José Carlos García

José Carlos García

Mijas

Martes, 9 de septiembre 2025, 13:40

Una cadena humana realizada por bañistas salvó a un niño de unos 6 años de edad de ser arrastrado por la corriente. Ocurrió esta pasado ... sábado a las 13.55 horas en la playa del Peñón del Cura, en Mijas, cuando ondeaba la bandera roja, según confirmaron a SUR fuentes del Ayuntamiento de la localidad.

