Una cadena humana salva a un niño de ser arrastrado por la corriente en una playa de Mijas
El menor y un adulto que acudió en su auxilio tuvieron que ser rescatados por los socorristas y un grupo de bañistas en un incidente que ocurrió con bandera roja
Mijas
Martes, 9 de septiembre 2025, 13:40
Una cadena humana realizada por bañistas salvó a un niño de unos 6 años de edad de ser arrastrado por la corriente. Ocurrió esta pasado ... sábado a las 13.55 horas en la playa del Peñón del Cura, en Mijas, cuando ondeaba la bandera roja, según confirmaron a SUR fuentes del Ayuntamiento de la localidad.
El arenal donde ocurrió el suceso es una zona rocosa, conocida por sus corrientes, y el fuerte oleaje que reinaba en esa jornada prácticamente llegaba hasta el final de la playa. Pese a estas circunstancias un grupo de cinco menores se introdujo en el agua. Todos pudieron salir excepto uno, que fue arrastrado por la corriente mar adentro al menos una decena de metros.
La situación provocó que un bañista se adentrara en el mar para rescatarlo, pero el hombre también fue arrastrado mar adentro. Los socorristas se dieron cuenta de la situación y tres de ellos acudieron al auxilio del menor y del hombre, y pidiendo a los bañistas para organizar un cadena human, en la que acabaron participando alrededor de una docena de personas.
Al final ambos fueron rescatados. El menor se encontraba en buen estado, y el hombre, que presentaba síntomas de agotamiento, fue atendido por una ambulancia que se desplazó a la zona, aunque el caso no revistió mayores problemas, según apuntaron desde el Ayuntamiento de Mijas.
