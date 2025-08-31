Las bibliotecas fuengiroleñas ofertan 25 clubes de lectura

La red de bibliotecas de Fuengirola oferta esta temporada hasta 25 clubes de lectura. Narrativa Española e Hispanoamericana, Narrativa Contemporánea, Cómic, Lectura Fácil, Narrativa Histórica, ... Narrativa Romántica, Narrativa Asiática, Poesía, Géneros musicales o Cine son algunas de las temáticas de estos grupos, a las que este año se han añadido como novedades un club de lectura de Ensayo y Poesía, además del club de Lecturas Pasajeras, para aquellas personas que quieran probar la experiencia de pertenecer a uno de estos círculos literarios.

Además, también hay tres clubes de narrativa juvenil en centros concertados, que se distribuyen en distintos centros educativos de la ciudad para que no sea necesario desplazarse a las bibliotecas. Quien lo haga tiene opciones disponibles en cada uno de las tres bibliotecas municipales. Las reuniones de los clubes tiene carácter quincenal, mensual o trimestral, dependiendo del círculo literario que se elija.

«Leer es un acto muy íntimo, porque es una conversación entre el autor y tú, interpretando lo que está queriendo decir, pero cuando de repente la lectura se convierte en una acción grupal, en la que se ha leído un capítulo y se discute acerca de él o se profundiza en las motivaciones de los personajes o en el contexto histórico de la obra, la lectura se enriquece de una manera exponencial», apunta el edil de Cultura, Rodrigo Romero.

El periodo de inscripción se abre hoy 1 de septiembre a las 10.00 horas vía online y finaliza el día 7 a las 23.59 horas. Cada persona puede inscribirse únicamente en un club, excepto en el de Cine y Música, que podrá compaginarse con otro. El día 11 se abrirá un segundo plazo con las plazas disponibles, tanto para nuevos interesados como para inscripciones en un segundo círculo literario.