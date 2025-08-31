Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El concejal de Cultura, Rodrigo Romero, posa con un cartel promocional de los clubes de lectura. SUR

Las bibliotecas fuengiroleñas ofertan 25 clubes de lectura

Las opciones van desde la novela contemporánea al cómic, el cine o la narrativa asiática, y por primera vez, ensayo y lecturas pasajeras

José Carlos García

José Carlos García

Fuengirola

Domingo, 31 de agosto 2025, 22:59

La red de bibliotecas de Fuengirola oferta esta temporada hasta 25 clubes de lectura. Narrativa Española e Hispanoamericana, Narrativa Contemporánea, Cómic, Lectura Fácil, Narrativa Histórica, ... Narrativa Romántica, Narrativa Asiática, Poesía, Géneros musicales o Cine son algunas de las temáticas de estos grupos, a las que este año se han añadido como novedades un club de lectura de Ensayo y Poesía, además del club de Lecturas Pasajeras, para aquellas personas que quieran probar la experiencia de pertenecer a uno de estos círculos literarios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Álvaro Ávila cierra La Alvaroteca y afronta nuevo reto en Málaga
  2. 2

    Luces y sombras de la Feria de Málaga
  3. 3 La ayuda de Hacienda de 1.150 euros por vivir con un mayor de 65 años
  4. 4

    Carlos, el policía metalero:«El que me conoce en lo personal y luego se entera de mi trabajo, al principio, le choca»
  5. 5

    Pedro Bendala: «La ampliación del aeropuerto de Málaga permitirá estar conectados con 200 ciudades»
  6. 6 La provincia de Málaga llegará a los 37 grados en un domingo con tormentas en España por un frente atlántico
  7. 7

    La controvertida calle del héroe Tomás de Sostoa
  8. 8

    La carestía de VPO en Málaga: 3.000 aspirantes para 55 pisos en régimen de cooperativa
  9. 9 Conductores, mecánicos, peluqueros... Noruega busca trabajadores en España a través del SEPE
  10. 10 Nuevo aviso de fraude que suplanta a la Seguridad Social: «¡No lo abras!»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Las bibliotecas fuengiroleñas ofertan 25 clubes de lectura

Las bibliotecas fuengiroleñas ofertan 25 clubes de lectura