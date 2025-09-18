Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El Ayuntamiento perseguirá el incumplimiento de la ordenanza. SUR

Benalmádena usará cámaras de seguridad para sancionar infracciones de limpieza

El Consistorio empleará dispositivos itinerantes para «poner coto» al depósito de basura fuera de horario y al abandono de muebles

José Carlos García

José Carlos García

Benalmádena

Jueves, 18 de septiembre 2025, 19:00

El Ayuntamiento de Benalmádena ha puesto en marcha un dispositivo que mediante el uso de cámaras de vigilancia permite luchar contra el incivismo en el ... uso de los contenedores de basura repartidos por el municipio. El objetivo de esta iniciativa lanzada por las áreas de Seguridad y Residuos Sólidos Urbanos (RSU) es «poner coto» al depósito de residuos fuera de los contenedores o al abandono de muebles y enseres en días en los que no está prevista la recogida de ese tipo de elementos en la zona donde hayan sido depositados, según aseguran desde el Consistorio.

