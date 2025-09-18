Benalmádena usará cámaras de seguridad para sancionar infracciones de limpieza

El Ayuntamiento de Benalmádena ha puesto en marcha un dispositivo que mediante el uso de cámaras de vigilancia permite luchar contra el incivismo en el ... uso de los contenedores de basura repartidos por el municipio. El objetivo de esta iniciativa lanzada por las áreas de Seguridad y Residuos Sólidos Urbanos (RSU) es «poner coto» al depósito de residuos fuera de los contenedores o al abandono de muebles y enseres en días en los que no está prevista la recogida de ese tipo de elementos en la zona donde hayan sido depositados, según aseguran desde el Consistorio.

«Es una medida más con la que buscamos seguir avanzando en la mejora que ha venido experimentando el servicio de recogida de residuos» y que se organizará «de forma paralela a las campañas de concienciación vecinal» que se llevan a cabo de manera periódica desde el Ayuntamiento, ha explicado el concejal de Limpieza, Juan Olea.

Este nuevo sistema se articula mediante el uso de las cámaras de vigilancia que de forma itinerante se instalan en las inmediaciones de los puntos negros de basura de los diferentes núcleos de población y las urbanizaciones del municipio, lo que permite identificar a los responsables de dichos actos incívicos.

«Se siguen produciendo actos incívicos que alteran las rutas diarias de recogida y que dificultan el servicio y la imagen de la ciudad, algo que no podemos permitir» Juan Olea Concejal de Limpieza

En este sentido, Olea ha apuntado que el Ayuntamiento de Benalmádena «realiza un esfuerzo presupuestario considerable para organizar las rutas de recogida diaria de contenedores» y que además existe un servicio «completamente gratuito» de recogida de enseres, que tiene unos días establecidos para cada zona del municipio, «de manera que a través de la web del Ayuntamiento de Benalmádena, en el área de RSU, cualquier vecino puede poner su calle y conocer al momento qué día y a qué hora se produce la recogida y se pueden depositar por tanto los enseres». En los nuevos contenedores de basura también se han instalado pegatinas en las que se indica el día de recogida en esa zona concreta.

«El problema es que a pesar de todas esas posibilidades y de que ya contamos también con dos puntos limpios móviles que cada semana se instalan en una zona diferente del municipio, se siguen produciendo actos incívicos que alteran las rutas diarias de recogida y que dificultan por tanto el servicio y la imagen de la ciudad, algo que no podemos permitir», tal y como ha señalado el edil del ramo.

«Quienes sean detectados, tendrán que asumir las sanciones recogidas en las ordenanzas», advierte el gobierno municipal

Ante esto, el Ayuntamiento de Benalmádena, de manera coordinada entre el área RSU y la Policía Local, ha decidido «ir un paso más allá» en la lucha contra el incivismo, por lo que aquellas personas que sean detectadas depositando la basura fuera de los puntos y de los horarios y días establecidos, «tendrán que asumir las sanciones recogidas en la ordenanza municipal», advierte el Consistorio.

Olea ha agradecido a los vecinos que colaboran diariamente con la limpieza de la ciudad, al tiempo que ha insistido en la importancia de seguir contando con la colaboración de toda la ciudadanía para que «entre todos mantengamos limpia Benalmádena».