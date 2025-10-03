Benalmádena renueva la imagen y los servicios en el entorno de la playa de Carvajal

El Ayuntamiento de Benalmádena ha acometido en los últimos meses una serie de mejoras en todo el entorno de la playa de Carvajal que han ... permitido la transformación de su imagen y la ampliación de sus servicios. Entre las actuaciones desarrolladas se encuentra la eliminación de las antiguas pasarelas de madera para su sustitución por unas nuevas de hormigón, que también se han instalado en otros puntos del litoral, y que facilitan el tránsito peatonal por la playa. A ellas se suma ahora un pequeño puente de madera que permite salvar el arroyo que desemboca en esta playa y poder cruzarlo sin dificultades.

Estas nuevas estructuras, además de la colocación de jardineras y bordillos de madera, han mejorado «considerablemente» la imagen de esta playa, donde este verano se ha creado por primera vez una zona de baño adaptado, ha apuntado la edil de Playas, Presi Aguilera. Además, ha recordado que en los últimos meses se han creado por primera vez zonas deportivas en esta playa y se ha modificado el espacio de aparcamiento, con nuevas plazas para personas con movilidad reducida.

Un «cambio total» y otro «importante» por llegar

«Todas las playas de Benalmádena han experimentado un cambio a mejor considerable en los últimos meses, gracias a las pasarelas de hormigón, la nueva señalética o los baños adaptados, pero en el caso de Carvajal ese cambio ha sido total y aún queda otro importante», apuntó Aguilera.

Ese cambio por llegar al que se refería la edil no es otro que el primer tramo de la Senda Litoral en Benalmádena, cuyas obras se iniciarán «a corto plazo». Los trabajos, que se desarrollarán íntegramente en el litoral benalmadense, comenzarán a la altura del chiringuito El Califato para llegar a la zona donde se ubica el chiringuito Gecko.