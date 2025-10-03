Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El Ayuntamiento ha sustituido las pasarelas de madera por nuevas de hormigón. SUR

Benalmádena renueva la imagen y los servicios en el entorno de la playa de Carvajal

El Ayuntamiento cambia las antiguas pasarelas de madera por hormigón y coloca un pequeño puente para salvar el arroyo que desemboca en esta zona

José Carlos García

José Carlos García

Benalmádena

Viernes, 3 de octubre 2025, 18:23

El Ayuntamiento de Benalmádena ha acometido en los últimos meses una serie de mejoras en todo el entorno de la playa de Carvajal que han ... permitido la transformación de su imagen y la ampliación de sus servicios. Entre las actuaciones desarrolladas se encuentra la eliminación de las antiguas pasarelas de madera para su sustitución por unas nuevas de hormigón, que también se han instalado en otros puntos del litoral, y que facilitan el tránsito peatonal por la playa. A ellas se suma ahora un pequeño puente de madera que permite salvar el arroyo que desemboca en esta playa y poder cruzarlo sin dificultades.

