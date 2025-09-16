Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El parking tiene 692 plazas de aparcamiento, 260 de ellas reservadas para larga temporada. SUR

Benalmádena logra la rentabilidad del parking de Pueblosol cobrando 1 euro al día

Los ingresos permiten cubrir el coste del alquiler al Ayuntamiento, que ya estudia mejoras en las instalaciones tras lograr este «reto»

José Carlos García

José Carlos García

Benalmádena

Martes, 16 de septiembre 2025, 00:17

El Ayuntamiento de Benalmádena ha logrado la rentabilidad del parking subterráneo de Pueblosol, en Arroyo de la Miel. El Consistorio asegura que los ingresos obtenidos ... por este espacio sirven para cubrir el coste del arrendamiento. Con 692 plazas de aparcamiento dispuestas en sus tres plantas, 260 están puestas a disposición de vecinos y residentes plazas por larga temporada, mientras que el resto se comercializan a un precio de 1 euro al día, como medida de apoyo al comercio local y para facilitar el aparcamiento a benalmadenses y turistas.

