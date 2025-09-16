Benalmádena logra la rentabilidad del parking de Pueblosol cobrando 1 euro al día

El Ayuntamiento de Benalmádena ha logrado la rentabilidad del parking subterráneo de Pueblosol, en Arroyo de la Miel. El Consistorio asegura que los ingresos obtenidos ... por este espacio sirven para cubrir el coste del arrendamiento. Con 692 plazas de aparcamiento dispuestas en sus tres plantas, 260 están puestas a disposición de vecinos y residentes plazas por larga temporada, mientras que el resto se comercializan a un precio de 1 euro al día, como medida de apoyo al comercio local y para facilitar el aparcamiento a benalmadenses y turistas.

José Miguel Muriel, consejero delegado de la sociedad municipal Provise Benamiel, encargada de la gestión del aparcamiento, ha asegurado que el pasado mes de agosto se han duplicado ingresos con respecto al mismo mes del año anterior, alcanzado la cifra de 150 abonados de larga temporada, o lo que es lo mismo, «150 vehículos menos aparcando cada día por el centro y alrededores» de Arroyo de la Miel. «Era un reto muy importante para nosotros conseguir que en tan poco tiempo que fuera rentable para pagar su arrendamiento», ha asegurado Muriel, para quien ese estacionamiento por 1 euro al día «es la mejor subvención que este Ayuntamiento puede otorgar a los comerciantes».

El consejero delegado de Provise Benamiel ha asegurado que «tras estos grandes resultados», la empresa municipal va a empezar a «planificar la implementación de mejoras en nuestras instalaciones para ofrecer un servicio de alta calidad a nuestros usuarios». Entre ellas, Muriel ha avanzado que se está estudiando la implantación de cargadores para vehículos eléctricos en pro de fomentar la movilidad sostenible, la creación de un punto de entrega de paquetería, mejoras en curso para aumentar la eficiencia y la seguridad y la instalación de un segundo ascensor en proyecto para hacer el aparcamiento cien por cien accesible y funcional.

El aparcamiento por 1 euro al día está disponible desde las 7.00 hasta las 00.00 horas.