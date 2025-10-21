Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del proyecto de puesta en valor del yacimiento de las piletas romanas de Torremuelle. SUR

Benalmádena invertirá 845.000 euros en hacer visitable el yacimiento de las piletas romanas de Torremuelle

Los restos, pertenecientes a una factoría de salazones de entre los siglos I y II, fueron descubiertos hace más de 20 años y tras la intervención podrán conocerse

José Carlos García

José Carlos García

Benalmádena

Martes, 21 de octubre 2025, 18:43

Comenta

El Ayuntamiento de Benalmádena ha sacado a licitación el proyecto con el pretende recuperar, poner en valor y hacer visitable los restos arqueológicos pertenecientes a ... la factoría de salazones de una de las dos villas romanas con las que cuenta el municipio, en concreto la de Torremuelle. La actuación supondrá un desembolso de 845.000 euros, de los cuales la Consejería de Turismo aportará algo más de 255.000 euros en el marco de las ayudas previstas a los Municipios Turísticos de Andalucía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Destituyen al gerente del Real Club El Candado por un supuesto agujero contable de 200.000 euros
  2. 2 Archivan la denuncia por malos tratos contra el concejal Jacobo Florido
  3. 3 Alerta sanitaria por presencia de Listeria monocytogenes y Escherichia coli en un queso de cabra procedente de España
  4. 4 Una mujer abofetea y tira del pelo a una médica de familia del centro de salud del Perchel en Málaga
  5. 5 Investigan el apuñalamiento de un hombre cuando salía del campo de fútbol de Guadalmar
  6. 6 Muere un tripulante de Greenpeace tras ser trasladado en helicóptero a Málaga
  7. 7 El vuelco de un coche complica el tráfico en la A-7 en Marbella en plena hora punta
  8. 8 Miguelito El Cariñoso cierra tras medio siglo en el paseo marítimo de Pedregalejo de Málaga
  9. 9 De las hijas de Obama a la ensalada de maruja en la boda de Stella Banderas en Valladolid
  10. 10 El fundador de La Meridiana deja una millonaria herencia a los marbellíes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Benalmádena invertirá 845.000 euros en hacer visitable el yacimiento de las piletas romanas de Torremuelle

Benalmádena invertirá 845.000 euros en hacer visitable el yacimiento de las piletas romanas de Torremuelle