Benalmádena hará un estudio de viviendas vacías para promover el alquiler

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Benalmádena ha dado el visto bueno a la contratación de un estudio que «permita conocer la realidad» ... de las viviendas vacías que existen en el municipio con el objetivo último de ampliar la oferta de alquiler residencial mediante medidas de apoyo institucional. Así lo ha dado a conocer la edil de Urbanismo, Presi Aguilera, quien ha detallado que este estudio responde a «la preocupación» del gobierno municipal «por dar soluciones al problema de la vivienda, que azota a todo el país y en especial a zonas como la Costa del Sol».

El informe, en el que trabajan las áreas de Urbanismo y Vivienda, incluirá una serie de datos «estratégicos» como la identificación de las viviendas vacías, un análisis de las características de las mismas (antigüedad, tipo de construcción, tamaño o estado de conservación), así como las posibles causas que han dado lugar a que ese inmueble esté desocupado.

Una «necesidad imperiosa» y un trabajo «sin descanso»

Con esos datos sobre la mesa, los encargados del estudio deberán evaluar su impacto en el mercado inmobiliario, en la economía local, en la calidad de vida de los benalmadenses y en la planificación urbana del municipio. El objetivo es que a partir de ahí se propongan una serie de medidas que incentiven el alquiler de esas casas.

La edil de Urbanismo ha reconocido que hay una «necesidad imperiosa» de vivienda ante el crecimiento «constante» de Benalmádena. En este sentido, el concejal de Vivienda, José Luis Bergillos, ha asegurado que el gobierno municipal «está trabajando sin descanso para dar respuesta a esta demanda social», y puso como prueba de ello la «decisión estratégica» de la reciente adquisición por parte del Ayuntamiento de unos terrenos en la zona de Rocas Blancas para la construcción de casi 200 viviendas públicas «para vecinos del municipio, jóvenes y personas con necesidades especiales».