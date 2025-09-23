Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El estudio medirá el impacto de las viviendas vacías en la calidad de vida de los benalmadenses. SUR

Benalmádena hará un estudio de viviendas vacías para promover el alquiler

El informe analizará el impacto de las viviendas desocupadas en el sector inmobiliario y propondrá medidas para sacarlas al mercado

José Carlos García

José Carlos García

Benalmádena

Martes, 23 de septiembre 2025, 20:18

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Benalmádena ha dado el visto bueno a la contratación de un estudio que «permita conocer la realidad» ... de las viviendas vacías que existen en el municipio con el objetivo último de ampliar la oferta de alquiler residencial mediante medidas de apoyo institucional. Así lo ha dado a conocer la edil de Urbanismo, Presi Aguilera, quien ha detallado que este estudio responde a «la preocupación» del gobierno municipal «por dar soluciones al problema de la vivienda, que azota a todo el país y en especial a zonas como la Costa del Sol».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  2. 2 Detienen a un sacerdote de Toledo con drogas de diseño en Torremolinos
  3. 3 Los andaluces podrán desgravar desde el próximo año los gastos veterinarios de sus mascotas
  4. 4 Condenan a los padres de la bebé a la que quemaron el 42% del cuerpo con agua hirviendo: 16 años de cárcel para él y 4 para ella
  5. 5

    La Junta da luz verde al aumento de altura de tres hoteles en el Centro de Málaga
  6. 6 Descubren en Teba un dolmen de más de 5.000 años, uno de los mejor conservados de Andalucía
  7. 7 «San Diego Comic-Con Málaga ha llegado a 120.000 asistentes, que era nuestro objetivo de 2027»
  8. 8

    Málaga empieza a multar con cámaras por saltarse semáforos en cruces conflictivos: hasta 200 euros y cuatro puntos menos
  9. 9 90 euros por una foto, 66 por un autógrafo: ¿Qué artistas cobrarán en la San Diego Comic-Con Málaga?
  10. 10

    «Nos estafaron casi 25.000 euros en 2021 para la entrada de una casa y aún no hemos recuperado el dinero»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Benalmádena hará un estudio de viviendas vacías para promover el alquiler

Benalmádena hará un estudio de viviendas vacías para promover el alquiler