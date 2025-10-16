«Benahavís es pionero en el uso del agua de manera sostenible con su proyecto de uso de agua regenerada»

El salón de actos del Ayuntamiento de Benahavís ha acogido el Foro de Debate «Un nuevo impulso al agua regenerada en la Costa del Sol», ... organizado por Diario Sur y patrocinado por Hidralia y Aguas de Benahavís donde se ha presentado el proyecto más importante en la actualidad de la localidad, relacionado con el uso del agua.

Un proyecto que ya es referente a nivel regional y que tiene el reto de llevar agua regenerada a los domicilios con total garantía sanitaria durante todo el proceso y que ya ha dado sus primeros pasos con la puesta en marcha de 15 kilómetros de tuberías en los términos municipales de Benahavís, Estepona y Marbella para usar agua regenerada en el riego de campos de golf, de momento, en cinco grandes urbanizaciones, como son La Zagaleta, La Quinta, Los Flamingos, Marbella Club y Reserva de Alcuzcuz, campos que cuentan ya con una red separativa de agua, es decir, una red propia potable y una red de agua regenerada.

El evento ha contado con voces expertas en gestión del agua, tanto del ámbito público como del ámbito privado. Presentado por la periodista Celia Bermejo, el alcalde de Benahavís ha dado la bienvenida a los asistentes y ha expresado su preocupación por el mantenimiento de los recursos hídricos y la garantía de un suministro sostenible en una zona caracterizada por la escasez de agua.

«Era necesario en Benahavís reinventar un modelo de acceso a los servicios hídricos y de servicios a zonas residenciales mediante el uso del agua regenerada para regar jardines privados y campos de golf y en ello estamos centrando nuestra gestión», ha afirmado.

El modelo de ciudad en Benahavís se basa en urbanizaciones privadas y campos de golf, donde el 60% del consumo de agua se va en riego, no en consumo humano. «Hace años que se apostó por este crecimiento, golf y urbanizaciones con jardines que hay que regar. La última sequía nos hizo pensar en buscar una solución para acabar con el problema del agua, que no es un recurso que nos sobre», ha indicado Mena.

Ampliar Foto grupal de todos los intervinientes en el Foro sobre agua regenerada celebrado en el Ayuntamiento de Benahavís. J.C. DOMÍNGUEZ

En Benahavís viven 9.000 personas censabas pero hay 16.000 viviendas, el 80% villas familiares. «La economía del pueblo gira en torno a este modelo, no sabemos si es el adecuado o no pero ya no hay vuelta atrás y es el que nosotros tenemos que gestionar», ha asegurado el alcalde que además ha incidido en que la localidad sigue creciendo.

«Espero que el agua regenerada sea la solución definitiva. De la presa de Rioverde sacamos para consumo unos seis hectómetros cúbicos al año. Si de ellos cuatro van para riego, fíjense lo que conseguimos con el agua regenerada, es una inversión que estamos dispuestos a hacer», aseguró Mena.

El alcalde ha explicado que el proyecto de uso de agua regenerada pasa por la construcción por parte de Acosol de una planta de ósmosis para la depuración del agua en la EDAR en Guadalmansa y así en Benahavís construir una segunda red para que llegue a las casas particulares, «de la que ya tenemos el 50% hecho pues ya se usa en los campos de golf».

Ampliar El alcalde de Benahavís, durante la entrevista inicial en el Foro J.C. DOMÍNGUEZ

El proyecto actualmente está pendiente de las autorizaciones sanitarias para tener un agua de calidad para las viviendas y el alcalde confía en que sea la solución definitiva al problema del agua no solo en Benahavís sino en toda la Costa del Sol.

Sostenibilidad

En el Foro también intervino Manuel Calvo-Judici, director de proyectos en Wats Técnicas de Ingeniería quien ha asegurado al 100% que «el agua regenerada es básica para asegurar la sostenibilidad del modelo de desarrollo en Benahavís».

Calvo-Judici ha profundizado en el sistema de aguas regeneradas que actualmente se usa en esta localidad: «las aguas residuales van a una depuradora donde son tratadas por un sistema terciario para poder hacer uso de las mismas y un sistema cuaternario de ósmosis inversa da la calidad suficiente a las aguas para riego de campos de golf y baldeo de calles».

Por último ha indicado que «el proyecto puesto en marcha por el Ayuntamiento de Benahavís tiene una financiación de 35 millones de euros, que contemplan 12 actuaciones y la construcción de 23 infraestructuras por parte del Ayuntamiento para conectar las urbanizaciones con la red de agua regenerada».

Mesa técnica

Isabel Hurtado, directora de Labaqua; Ulises Ameyugo, subdirector de Proyección de la Salud de la Junta de Andalucía y José Canales, director general de Golf en el Club La Zagaleta, han intervenido en la mesa de expertos moderada también por la periodista Celia Bermejo, en la que se ha puesto de manifiesto la oportunidad de este nuevo modelo de gestión del agua para hacer un buen uso del mismo, como ha reseñado Hurtado, «dar una buena vida al agua que usamos, un cambio necesario en Europa pero sobre todo en España por las circunstancias de cambio climático».

Desde Salud Pública, Ulises Ameyugo ha afirmado que «las sequías pasadas nos indicaron ya que Andalucía necesita una estrategia de gestión del agua y la apuesta y el fomento por el agua regenerada de aquí en adelante es crucial. Nosotros tenemos que asegurar que este agua no sea un peligro para la población desde el punto de vista sanitario».

Ha añadido que «es necesario analistas de control sanitario de salud pública y también control medioambiental y desde la Junta de Andalucía se está destinando fondos para el crecimiento de estos proyectos así como para los trabajos de preparación de los planes de gestión de riesgos y autorizaciones. Ya se están viendo los primeros resultados. Estamos en un momento dulce».

Campos de Golf

José Canales, del club de Golf la Zagaleta con más de 30 años en el sector ha asegurado que «Benahavís es pionero en Andalucía para que este proyecto vaya para adelante y creo además firmemente que de esto depende el futuro de la Costa del Sol, porque sólo esto nos garantiza que podamos seguir viviendo y creciendo aquí con esta calidad de vida» y ha coincidido con Ameyugo en que en términos de salud pública hay que ser muy cautos «porque no pasa nada, hasta que pasa y aquí lo importante es tomar en cuenta las medidas preventivas necesarias».

La jornada también sirvió para anunciar que a lo largo de 2026, Salud Pública va a poner en marcha un nuevo programa de vigilancia de agua regenerada consistente en formación para todos los inspectores, elección de los puntos a controlar y verificando también si las empresas están haciendo bien su trabajo.

Apoyo desde la Junta

El punto y final a la jornada técnica lo ha puesto el delegado provincial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Fernando Fernández, que ha felicitado a Diario Sur por la celebración de este foro, «al alcalde de Benahavís por ser un visionario que ha visto que el futuro del agua pasa por el agua regenerada» y a Hidralia y Aguas de Benahavís por patrocinarlo.

«Hace siete años un foro de estas características no se hubiera planteado pero todo cambió en 2020, cuando desde el Gobierno regional nos planteamos las desaladoras y también iniciar proyectos de agua regenerada», ha asegurado.

«Los cuatro decretos de sequía de Andalucía de los años 2021, 2022, 2023 y 2024 nos han hecho ser conscientes de lo que teníamos en la provincia de Málaga, unos pantanos que dan lo que dan y que nos obligan a replantearnos la gestión del agua de otra manera y en Andalucía ya somos pioneros en la planificación de usos de agua no convencionales».Y ha concluido pidiendo el compromiso de los ayuntamientos pues «con el agua repartimos juego y responsabilidades y a nivel municipal se tiene también que invertir en la mejora de sus redes de saneamiento y tenemos que trabajar todos junto en prevención porque esto ha llegado y ha venido para quedarse».

Proyecto pionero

En Benahavís hemos tenido en los años de sequía unos consumos muy elevados producto de las grandez zonas ajardinadas y urbanizaciones que existen en el término municipal, valores superiores a la media en casi cinco puntos.

El proyecto de uso de agua regenerada presentado da solución a los problemas de suministro de agua y consigue un alto grado de sostenibilidad medioambiental.

Actualmente, los datos dicen que Edar de Guadalmansa de Acosol saca 25 hectómetros cúbicos al año de aguas depuradas que, tras ser sometidas a osmósis inversa por el procedimiento cuaternario se quedarían en 15 metros cúbicos anuales. De ellos, 7.2 hectómetros cúbicos se destinarían a regar campos de golf; un hectómetro cúbico a riego de jardines privados y 0.65 hectómetros cúbicos podrían ser usados para otros campos de golf y/o urbanizaciones de otros municipios.

Los cálculos de los expertos indican que de ese agua regenerada resultado de la osmósis sobrarían aún unos 6 hectómetros cúbicos que podrían ser usados para recarga de acuíferos o cesión a otras urbanizaciones.