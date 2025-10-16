Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

De izquierda a derecha, Celia Bermejo, Isabel Hurtado, Ulises Ameyugo y José Canales

De izquierda a derecha, Celia Bermejo, Isabel Hurtado, Ulises Ameyugo y José Canales J.C. DOMÍNGUEZ
Extra Agua Regenerada

«Benahavís es pionero en el uso del agua de manera sostenible con su proyecto de uso de agua regenerada»

Innovación en los usos del agua ·

Benahavís acogió el Foro de Debate sobre el agua regenerada en la Costa del Sol, un nuevo modelo que garantiza que este territorio mantenga su sostenibilidad, crecimiento y calidad de vida.

Jueves, 16 de octubre 2025, 19:48

El salón de actos del Ayuntamiento de Benahavís ha acogido el Foro de Debate «Un nuevo impulso al agua regenerada en la Costa del Sol», ... organizado por Diario Sur y patrocinado por Hidralia y Aguas de Benahavís donde se ha presentado el proyecto más importante en la actualidad de la localidad, relacionado con el uso del agua.

