Benahavís, elegida por la Diputación como una de las sedes de 'Monólogos terapéuticos para personas mayores'

Tuvieron tanto éxito en su primera edición el año pasado que Diputación Provincial ha retomado los «Monólogos terapéuticos para personas mayores» y Benahavís se ha ... convertido en una de sus sedes junto a Ardales, Villanueva de la Concepción y Algarrobo, todos ellos municipios menores de 20.000 habitantes.

José Santaolalla, diputado provincial de Mayores explica a SUR que «este proyecto trata de una inmersión teatral para mayores de 65 años y empadronados en sus municipios, mediante la cual a través de dinámicas escénicas, narrativas y de expresión personal, las personas participantes podrán trabajar sus propias historias de vida, explorar sus emociones y transformar experiencias cotidianas en relatos llenos de humor, creatividad y reflexión».

Un proyecto enmarcado dentro de la estrategia provincial de fomento del envejecimiento activo y lucha contra la soledad no deseada, «apostando por la cultura y la participación social como herramientas de bienestar y cohesión de la sociedad», añade Santaolalla.

En esta experiencia desarrollada a través de holaS Comunidad Plateada, institución que trabaja construyendo redes de apoyo sólidas para el bienestar de las personas adultas mayores, las personas inscritas se convierten en narradoras de sus propias historias, vivencias, sueños de jóvenes, experiencias vitales, recuerdos, problemas de la vejez, incluso parodias de esta última etapa de la vida para tomarla con humor.

«Son tantos los mayores que se han apuntado que tenemos que hacer un casting o entrevista y, en ocasiones, un sorteo para decidir quiénes entran porque se trabaja en cuatro grupos de diez personas, uno por comarca», detalla el diputado. «Cuarenta personas que participan durante dos meses, septiembre y octubre, en este proyecto dinamizador junto a una psicóloga, personas del mundo del teatro y dinamizadores culturales y en noviembre se celebra la función final».

El año pasado, primera edición de este programa, la psicóloga hizo a todos los participantes un estudio sobre varios indicadores como autoestima, soledad, conexión social, sentimiento de pertenencia al grupo… «El 75,6 % de los participantes aseguró que ha aumentado su autoestima, su bienestar emocional, su autoconocimiento y su autoaceptación. Y el 78,4% señaló que había aumentado su confianza y su autonomía. Cifras más que evidentes de que debemos seguir apostando por este tipo de programas», comenta Santaolalla.

Y reforzando el Plan contra la Soledad de las Personas Mayores de Diputación Provincial, el teléfono contra la soledad 900923092, «activo durante todo el año, atendido junto al Colegio Oficial de Psicólogos de Málaga que, con dos llamadas por semana, realiza un acompañamiento a los mayores que viven solos o se sienten solos aunque vivan con familiares», concluye el diputado provincial.