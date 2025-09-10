Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Benahavís. E,Pérez-Romera.

Benahavís aprueba por unanimidad la ordenanza reguladora de Vehículos de Movilidad Personal

Una propuesta llevada a Pleno por el Grupo Municipal Socialista y que entrará en vigor a finales de septiembre

Emma Pérez-Romera

Emma Pérez-Romera

Benahavis

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 19:16

Benahavís cuenta con una nueva ordenanza municipal reguladora de los vehículos de movilidad personal (VMP), principalmente patinetes, aprobada por unanimidad de todos los grupos municipales ... en el último Pleno del verano y que, aunque se encuentra en periodo de alegaciones, se espera que esté operativa a final de este mes de septiembre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Denunciado por pintar un gran pene para señalizar un bache en una calle de Málaga
  2. 2 Un hombre, en estado grave tras un nuevo apuñalamiento en Málaga
  3. 3 Asaltan dos veces en una semana la misma casa de Parque Clavero
  4. 4 Miguel Carcaño, condenado por el asesinato de Marta del Castillo, trasladado a la prisión de Archidona
  5. 5

    La Junta da vía libre a más de 600 viviendas en Churriana: estos son los proyectos y los precios
  6. 6 Un nuevo bus circular y exprés une Rincón de la Victoria y Málaga: el trayecto de vuelta es innovador
  7. 7 Dos restaurantes de Málaga, nominados a mejor apertura en España
  8. 8

    Un estudio desvela los lugares de veraneo favoritos de los malagueños a través de las señales de sus móviles
  9. 9 «La muerte de mi hermano se podría haber evitado si el pozo hubiera estado delimitado»
  10. 10

    Multa a los padres de los menores que vapeen

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Benahavís aprueba por unanimidad la ordenanza reguladora de Vehículos de Movilidad Personal

Benahavís aprueba por unanimidad la ordenanza reguladora de Vehículos de Movilidad Personal