El Ayuntamiento de Estepona licita las obras para la reparar el tramo litoral de Playa Bella afectado por temporales

El Ayuntamiento de Estepona ha sacado a licitación los trabajos para la reparación y estabilización de parte de un muro de contención existente en el ... tramo de corredor litoral que conecta La Chimenea con la zona de Playa Bella. Esta senda necesita esta intervención tras los daños que han ido provocando los sucesivos temporales.

Los trabajos consistirán en la reparación y el refuerzo del muro para lo que serán necesarios rellenos y la construcción de micropilotes. En total se actuará en una longitud de 35 metros. Además, la actuación incluirá también el arreglo de la escalera de acceso a la urbanización que también se ha visto afectada y presenta grietas.

El precio base de licitación de la obra es de 136.045 euros. El plazo de ejecución de los trabajos, una vez adjudicados y firmado el contrato, se ha estimado en 45 días. Este tramo de corredor litoral fue inaugurado en 2015 y cuenta con una pasarela de madera de 325 metros de longitud.

Fuentes municipales han explicado que «en su ejecución en su día se construyó un muro de contención de hormigón debido a las tareas de desmonte que fueron necesarias. El paso de los años y los efectos de los temporales marítimos han ido provocando daños que, si bien se repararon en una anterior intervención, ahora necesitan una actuación de refuerzo ante los duros efectos del oleaje».

Desde el Ayuntamiento esteponero se está reclamando al Gobierno central una intervención urgente para paliar los efectos de la erosión y que ayude a estabilizar el litoral y restablecer la línea de costa, «sin que hasta ahora haya habido repuesta», aseguran dichas fuentes.