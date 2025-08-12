Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Tramo de senda litoral en Playa Bella. SUR.

El Ayuntamiento de Estepona licita las obras para la reparar el tramo litoral de Playa Bella afectado por temporales

La obra, a la que se destinarán 136.000 euros, dará estabilidad a la pared de hormigón que se construyó en la zona para conectar este punto con La Chimenea

Emma Pérez-Romera

Emma Pérez-Romera

Estepona

Martes, 12 de agosto 2025, 19:01

El Ayuntamiento de Estepona ha sacado a licitación los trabajos para la reparación y estabilización de parte de un muro de contención existente en el ... tramo de corredor litoral que conecta La Chimenea con la zona de Playa Bella. Esta senda necesita esta intervención tras los daños que han ido provocando los sucesivos temporales.

