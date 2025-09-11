El Ayuntamiento de Estepona invierte 60.000 euros en aparatos de aire acondicionado y calefacción

El Ayuntamiento de Estepona, a través de la Concejalía de Educación, ha anunciado que en los próximos días procederá a la instalación de cincuenta equipos ... de climatización en aquellos centros públicos que aún no tienen.

La concejala adscrita al área de Educación, María Aguilar, ha explicado que «el Consistorio ha invertido 60.000 euros para la compra e instalación de estos equipos de aire acondicionado y calefacción, que crearán un ambiente confortable para los alumnos y profesorado».

La responsable municipal ha indicado que «estos cincuenta equipos se incluyen en una primera fase del plan de climatización que va a llevar a cabo el Consistorio en las aulas, tanto de los centros de Infantil y Primaria, como de las escuelas infantiles municipales».

«El Ayuntamiento continuará dotando de estos sistemas de refrigeración, ventilación y calefacción en una segunda fase a las aulas que aún no dispongan de estos equipos», ha añadido Aguilar, y se ha referido a que hay aulas en algunos centros que cuentan con climatización de cursos anteriores.

«Nuestro objetivo es atender aquellas clases que aún no disponen de climatización y que así lo requieren para controlar la temperatura de los interiores según las necesidades del alumnado», ha explicado la concejala.

250.000 euros

María Aguilar ha recordado que durante los meses de verano el Ayuntamiento de Estepona ha invertido más de 250.000 euros en la puesta a punto y mantenimiento de los centros educativos públicos.

«Los trabajos de mejora y mantenimiento, que han superado el centenar, se han ido ejecutando durante la temporada estival para evitar molestias a los alumnos y alumnas y en base a los listados de necesidades que remitieron las direcciones de los propios colegios y ahí se incluyen reparaciones, actuaciones de pintura, de albañilería, fontanería o carpintería», ha concluido.

Este periódico se ha puesto en contacto tanto con el Departamento de Comunicación del Ayuntamiento de Estepona como con la Concejalía de Educación para incluir en esta información la relación de los centros educativos que recibirán estos equipos, sin que hasta el momento haya habido respuesta.