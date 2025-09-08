El Ayuntamiento de Estepona inicia los trámites para aprobar la ordenanza reguladora de patinetes eléctricos

El Ayuntamiento de Estepona ha iniciado los trámites para regular el uso de patinetes eléctricos en la ciudad mediante la elaboración de una Ordenanza Municipal ... Reguladora de Circulación y Uso de Vehículos de Movilidad Personal (VMP).

De forma paralela ya se ha instalado señalización vertical en el Paseo Marítimo y en las principales vías comerciales, calles Terraza y Real, avisando de que el Reglamento de Circulación de la Dirección General de Tráfico (DGT) prohíbe la circulación de estos vehículos en zonas peatonales.

«El objetivo de la normativa municipal es introducir una completa regulación en lo referente a los Vehículos de Movilidad Personal, reforzar la apuesta por la mejora del espacio público, la seguridad vial, los nuevos modos de movilidad, las energías limpias y la calidad de vida en la ciudad y la convivencia pacífica de sus ciudadanos», ha señalado la teniente de alcalde, Ana Velasco, que también ha indicado que «aún falta elaborar el texto completo, llevarlo a Pleno para que sea aprobado y que pase el periodo de exposición pública pertinente».

Desde 2022

Por su parte, la portavoz socialista, Emma Molina, ha explicado que «hemos presentado desde el 2022 en reiteradas ocasiones en Pleno que se hiciera esta Ordenanza, pues veíamos necesario que se regulara la circulación en el carril-bici de Estepona y todas fueron votadas en contra por el equipo de Gobierno, hasta la última que presentamos en febrero de 2025 que se aprobó por unanimidad».

«Nos alegramos de que por fin se haga esta Ordenanza después de dos años de propuestas presentadas por parte del Grupo Socialista y las quejas en la calle y en las redes sociales de vecinos y vecinas», afirma. «Nuestro objetivo desde 2022 con esta propuesta ha sido ordenar el uso de estos vehículos, no demonizarlos y apostar por un transporte sostenible en Estepona, priorizando los desplazamientos a pie, en bicicleta, en transporte público o en vehículos eléctricos».

Recordemos que en Estepona han fallecido dos personas por accidentes con VMP, la última de ellas en septiembre de 2023, una señora mayor que fue atropellada por un patinete eléctrico en un paso de peatones.

Senda Litoral

A partir de la puesta en marcha de esta Ordenanza Municipal, que aún tiene que pasar por varios trámites más como la aprobación en Pleno y el periodo de exposición pública, un nuevo reto para el Consistorio y la Policía Local de Estepona será hacer cumplir esta norma en Senda Litoral, donde peatones, ciclistas y patinetes se entrecruzan complicando en ocasiones el paseo, ya sea por velocidad elevada o por falta de señalización de estos vehículos, sobre todo al anochecer y en los tramos que no están iluminados.

«La Ordenanza Municipal de Estepona tendrá como base la normativa general de la DGT, que es la que se viene aplicando y en la que ya están reguladas tanto las sanciones por el incumplimiento de la señalización como la prohibición de circular por las aceras o túneles urbanos. Los usuarios de estos vehículos tampoco pueden llevar auriculares puestos, ni hacer uso del móvil o cualquier otro dispositivo mientras van conduciendo», detalla la teniente de alcalde Ana Velasco.

Por último, la Policía Local ya está advertida para empezar a sancionar a todo aquella persona que no respete la norma de la DGT sobre los VMP, informan fuentes municipales.