El Ayuntamiento de Estepona inicia las obras de un muro escollera para el refuerzo del Camino de La Cala

El Ayuntamiento de Estepona ha iniciado las obras de construcción de un muro escollera para el refuerzo y mejora de la seguridad del camino de ... La Cala, una vía que cruza por encima de la AP-7 y que es muy transitada por todo tipo de vehículos ya que une la zona este del casco urbano con áreas agrarias, ganaderas, diseminadas y de actividades de mantenimiento.

Los trabajos suponen una inversión de 78.650 euros y tendrán un plazo de ejecución de mes y medio.

En concreto, la acumulación de agua del Río de La Cala meses pasados provocó el desprendimiento de una parte del talud que soporta el camino, alrededor de 26 metros, en el tramo que discurre desde la avenida Litoral hasta la AP-7.

Los trabajos sobre el muro de contención se ejecutarán bajo la zona donde se han producido los deslizamientos por la escorrentía, según fuentes municipales consultadas, tras las pertinentes labores de desbroce y retirada de tierras hasta sanear el terrero para asentar la contención.

Esta actuación está financiada en el programa extraordinario de sostenibilidad turística 2021-2023 en su eje 1 transición verde y sostenible del Plan Estratégico de Turismo Sostenible de Estepona 2022-2024, financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-Next Generation UE.