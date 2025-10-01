El Ayuntamiento de Estepona y la Fundación Cudeca formarán a voluntarios para combatir la soledad de las personas mayores

El Ayuntamiento de Estepona ha llegado a un acuerdo de colaboración con la Fundación Cudeca para poner en marcha un programa de voluntariado social para ... atender a personas mayores que sufren soledad no deseada.

Daniel García, concejal del área de Mayores, ha explicado que «esta iniciativa pretende dar respuesta a una circunstancia que se da en nuestra sociedad como es el envejecimiento de la población y la desconexión progresiva de muchos mayores de su entorno familiar, vecinal y comunitario».

A su juicio, «la soledad no deseada es un problema de salud pública que impacta directamente en la salud física, mental y emocional de las personas mayores. Pese a su gravedad, sigue siendo una realidad silenciosa que afecta a muchos personas en su día a día».

García explicó además que «el acuerdo de colaboración alcanzado con la Fundación Cudeca servirá para formar un voluntariado que siempre ha tenido una relevancia esencial en Estepona, personas que acompañen, escuchen y estén presentes junto a quien lo necesite».

Y ha incidido en que «el acuerdo con Cudeca supone un paso importante en la atención integral a nuestros mayores. No podemos permitir que nadie envejezca sintiéndose solo o sin apoyo. A través del voluntariado, reforzamos la red comunitaria y ponemos en valor la importancia de acompañar con sensibilidad y respeto».

Voluntariado

Eva Víbora Martín, del departamento de Voluntariado e Investigación de Cudeca, ha explicado en la presentación de este acuerdo que «el programa formativo abordará aspectos tanto prácticos como emocionales del acompañamiento, incluyendo habilidades de comunicación afectiva, el diseño de actividades significativas, el trato en situaciones complejas y el conocimiento de recursos del entorno, con una mirada ética y comprometida con la dignidad humana», ha subrayado.

Por su parte, la concejala de Bienestar Social, María Aguilar, ha apuntado que «este nuevo programa de voluntariado contará con 30 plazas disponibles y desde el consistorio esteponero animamos a los colectivos y a la población a inscribirse para formar parte activa del cambio».