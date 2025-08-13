El Ayuntamiento de Estepona dotará de acerado al tramo de la carretera de Benahavís entre la autovía y la avenida Alquería

El Ayuntamiento de Estepona ha informado del inicio de los trámites para construir el acerado del tramo de la carretera de Benahavís (A-7175) entre ... la autovía A-7, urbanización Mar y Monte y la avenida de la Alquería. El Consistorio cuenta ya con el proyecto y en los próximos días abrirá la licitación de las obras, una vez que se ha obtenido la cesión y titularidad de este tramo de 2.214 metros.

La Dirección General de Infraestructuras Viarias de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía aprobó hace unos meses el acta mediante el que se ha modificado la titularidad de este tramo de carretera, pasando a ser del municipio de Estepona, según informan fuentes municipales.

«Por parte del Consistorio se quiere mejorar toda esta zona y va a llevar a cabo el desarrollo de un acerado que garantice el tránsito peatonal entre ambos puntos y que a su vez permita la conexión de las distintas urbanizaciones que confluyen en el entorno», aseguran.

Así, se van a licitar las obras de construcción de un acerado en la zona oeste del vial, una actuación demandada por los vecinos de la zona que ahora, una vez formalizada la titularidad de los terrenos dentro del término municipal de Estepona, puede ser atendida por el Ayuntamiento.

La ejecución de estas obras tendrá un coste que rondará los 1,5 millones de euros y el plazo de ejecución estimado es de cuatro meses.