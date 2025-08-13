Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Vista aérea de la zona donde se van a realizar las obras de acerado. SUR.

El Ayuntamiento de Estepona dotará de acerado al tramo de la carretera de Benahavís entre la autovía y la avenida Alquería

El Consistorio da respuesta a la demanda vecinal tras conseguir la cesión de esta zona al municipio con el visto bueno de la Junta de Andalucía

Emma Pérez-Romera

Emma Pérez-Romera

Estepona

Martes, 12 de agosto 2025

El Ayuntamiento de Estepona ha informado del inicio de los trámites para construir el acerado del tramo de la carretera de Benahavís (A-7175) entre ... la autovía A-7, urbanización Mar y Monte y la avenida de la Alquería. El Consistorio cuenta ya con el proyecto y en los próximos días abrirá la licitación de las obras, una vez que se ha obtenido la cesión y titularidad de este tramo de 2.214 metros.

