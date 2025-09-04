El Ayuntamiento de Estepona crea una Brigada de Barrios para reforzar su mantenimiento

El Ayuntamiento de Estepona ha puesto en marcha la Brigada de Barrios, un grupo de 10 operarios que se encargará de recorrer y actuar por ... espacios residenciales y comerciales de la ciudad para reforzar y mejorar su mantenimiento.

Así lo ha explicado Blas Ruzafa, teniente alcalde del área de Servicios y Control Externo, que ha indicado que «se trata de llevar a cabo un plan de mejora que incluirá desde trabajos de albañilería, pintura o señalización viaria, hasta electricidad, fontanería, jardinería, eliminación de barreras arquitectónicas, pavimentación y acerados».

«Por esta razón, a la Brigada de Barrios se irán añadiendo operarios de otros servicios municipales conforme las necesidades específicas que presente cada una de estas áreas residenciales y comerciales del casco urbano y el extrarradio», ha aclarado.

El barrio de Blas Infante es el primero en el que la Brigada de Barrios está actuando este mes de septiembre «y no se moverá de ella hasta que concluyan todas las tareas programadas. Posteriormente, mediante sistema de rotación, se desplazará a otra zona del municipio para llevar a cabo un plan integral de mejora en ese nuevo entorno, es decir, que estará operando de forma permanente en la ciudad, por lo que todas las barriadas se verán beneficiadas de este nuevo servicio que se acaba de poner en marcha», ha afirmado por último Ruzafa.

La Brigada de Barrios también tendrá en cuenta las propuestas e incidencias que hayan registrado los vecinos y vecinas a través del servicio municipal de Línea Verde.