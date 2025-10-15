El Ayuntamiento de Estepona concluye los trámites para acometer la mayor reforma y mejora del parque público Seghers

El Ayuntamiento de Estepona ha concluido la tramitación administrativa para acometer una gran intervención en el Parque Público Puerto Estepona-Seghers y procedido a la ... adjudicación de las obras de ejecución, remodelación y mejoras de este espacio verde construido en el año 2005 y que ocupa una superficie de 24.500 metros cuadrados.

Así pues, las obras de remodelación y mejoras se han adjudicado a la empresa Ambitec Servicios Ambientales, SAU, por un presupuesto de adjudicación de 381.251 euros y un plazo de realización de dos meses.

Fuentes municipales aseguran que «el proyecto respeta y potencia la colección botánica existente, con especial atención al arbolado ejemplar, ampliando el número de unidades de las especies de origen mediterráneo y dotándoles de un nuevo sistema de riego adaptado a sus necesidades».

El contrato suscrito contempla la realización de trabajos de renovación del pavimento de los caminos peatonales, así como obras complementarias de mejora, reparación y nuevo equipamiento para áreas de juegos infantiles, mobiliario urbano que incluye bancos, papeleras y mesas de picnic y trabajos de plantación y mantenimiento de zonas verdes.

Dichas fuentes especifican que «la actuación de mayor envergadura será la sustitución de todo el pavimento y la instalación de un sistema de riego automático«, aclarando que »el parque es un espacio público que fue construido en 2005. Desde entonces, se han realizado trabajos de mantenimiento sin producirse ninguna renovación completa de nada«.

«Por ello, la intervención programada ahora será más ambiciosa y comprenderá una renovación integral», concluyen.