El Ayuntamiento de Estepona adjudica la construcción del velódromo

El Ayuntamiento de Estepona ha anunciado la adjudicación de la construcción de una nueva instalación deportiva a la UTE Ecofilia–Pinus por un importe de ... 3.437.410,91euros, IVA incluido, empresa que según fuentes municipales «ha presentado una mejora que supone una reducción de 12 semanas sobre el plazo inicial de ejecución, por lo que la duración total de las obras será de 9 meses».

El proyecto contempla la creación de velódromo «dentro de un parque periurbano con una superficie de más de 20.000 metros cuadrados, una pista de rodadura inclinada para ciclistas, así como un campo de césped artificial de última generación preparado para acoger tanto partidos de rugby como de fútbol 11», según informan fuentes municipales.

«Este cicloestadio, de forma ovalada, contará con gradas distribuidas en varios niveles con capacidad inicial para un millar de espectadores. El complejo incluirá también aseos, vestuarios, gimnasio, despachos y espacios de almacenamiento, completando así el edificio principal destinado a servicios».

La ubicación elegida para su construcción es una parcela de equipamiento deportivo situada al noroeste del término municipal, junto al Arroyo de Monterroso y el Camino de las Mesas, terreno que se dotará previamente de los correspondientes servicios básicos de agua, saneamiento y electricidad.

Las mismas fuentes detallan que «las dimensiones del campo de juego se han definido siguiendo los criterios establecidos en la Normativa sobre Instalaciones Deportivas y Espacios (NIDE), elaborada por el Consejo Superior de Deportes, que recoge las condiciones técnicas necesarias para la práctica tanto del fútbol como del rugby. Del mismo modo, el diseño de la pista de ciclismo responde a las especificaciones recogidas en el Reglamento UCI del Deporte Ciclista».