El Ayuntamiento de Estepona adjudica la construcción del velódromo

La nueva instalación deportiva contará con instalaciones también para la práctica de rugby y de fútbol 11

Emma Pérez-Romera

Emma Pérez-Romera

Estepona

Martes, 16 de septiembre 2025, 18:47

El Ayuntamiento de Estepona ha anunciado la adjudicación de la construcción de una nueva instalación deportiva a la UTE Ecofilia–Pinus por un importe de ... 3.437.410,91euros, IVA incluido, empresa que según fuentes municipales «ha presentado una mejora que supone una reducción de 12 semanas sobre el plazo inicial de ejecución, por lo que la duración total de las obras será de 9 meses».

