Asfaltado de última generación para la autopista de la Costa entre Fuengirola y Marbella

La autopista de la Costa del Sol (AP-7) ha iniciado esta semana el reasfaltado de la calzada en su tramo principal de 29 kilómetros ... de longitud, entre Fuengirola y Marbella. Los trabajos, que están a cargo de la sociedad concesionaria Ausol, comenzaron el pasado martes, 9 de septiembre, con un plazo de ejecución de tres meses. Antes del verano, en junio, ya se hizo lo propio con la calzada entre Marbella y Estepona (24 kilómetros de longitud).

Más allá de mejorar la seguridad vial y el confort de los conductores, la principal novedad es que estos trabajos se están realizando con un material novedoso: microaglomerado en frío. Así, se van a extender dos capas de este compuesto sobre la capa de rodadura existente a lo largo de todo el eje de la AP-7 entre ambos municipios.

Esta técnica tiene como ventajas su rapidez de ejecución y puesta en servicio, a la vez que se minimiza la afección al tráfico durante las obras, ya que la vía no se tendrá que cortar por completo en ningún momento. Además, se consigue reducir la huella de carbono, las emisiones de gases y el consumo de recursos naturales, frente a las soluciones tradicionales con mezclas asfálticas en caliente.

De hecho, la solución aplicada no necesita fresado (la retirada de la capa superficial antigua), por lo que no se generarán residuos en forma de escombros. «Estamos utilizando un moderno material de rodadura, de alto rendimiento y de eficacia contrastada», explica el director general de Ausol, Juan Marchini. «Gracias a estos trabajos conseguiremos mejorar la seguridad vial, con un aumento significativo del agarre de los neumáticos y de la fricción superficial», añade.

El tráfico únicamente en el carril en el que se esté trabajando en cada momento, en horario de 7.00 a 20.00 horas, de lunes a viernes

Por último, se llevará a cabo un repintado de la señalización horizontal. Estos trabajos suponen una inversión global, a cargo de la sociedad concesionaria, de casi 3,8 millones de euros y permitirá mejorar la calidad y la seguridad vial de los usuarios de la autopista de la Costa del Sol, según añaden desde Ausol.

Horarios de los cortes de carril

Es importante destacar que la autopista AP-7 no se cerrará a la circulación en ningún momento. Aunque, para permitir la convivencia con las obras, será necesario restringir el tráfico únicamente en el carril en el que se esté trabajando en cada momento, en horario de 7.00 a 20.00 horas, de lunes a viernes.

Cada semana los cortes afectarán a diferentes carriles, normalmente de no más de tres kilómetros de extensión, y estarán debidamente señalizados. El director general aclara que esta actuación no se puede llevar a cabo por las noches, ya que las condiciones de temperatura y humedad ambiental afectan a la calidad del nuevo firme y recalca la importancia de respetar la señalización para garantizar la seguridad de los usuarios y de los trabajadores.

Por otra parte, Ausol ha ajustado el calendario de los trabajos, dando inicio a los mismos precisamente en el momento en que se reduce el tráfico de la temporada de verano y de forma que concluyan antes del periodo navideño, cuando nuevamente repuntará la afluencia de vehículos.