Anuncian la renovación de la Plaza Colón de Estepona con nuevo pavimentado, mobiliario urbano e infraestructuras

El Ayuntamiento de Estepona ha sacado a licitación pública las obras de remodelación de la Plaza de Colón, en concreto en la zona delimitada por ... las calles Cristóbal Colón y María de Maeztu, dando continuidad así al Plan de Embellecimiento municipal del centro de la localidad.

Según recoge el proyecto de las obras, «la zona presenta a día de hoy signos de deterioro, por lo que se va a realizar una intervención integral sobre una superficie total de 1.841 metros cuadrados» y se sustituirán tanto el pavimento como el resto de elementos urbanos actuales y el mobiliario urbano.

En concreto, el estudio del estado de las infraestructuras ha determinado cuáles de las ya realizadas como red de drenaje, pluviales o alumbrado público pueden ser reutilizadas y qué necesidades de nuevo material presenta la zona.

Así, se van a sustituir las redes de saneamiento, se realizarán algunas acometidas de pluviales y se añadirán también imbornales que recojan las aguas de lluvia de las calles. También se ha previsto sustituir redes de abastecimiento y acometidas y se dotará a este espacio de nuevos elementos funcionales y ornamentales, como espacios verdes, fuente y bebedero.

Para la ejecución de esta intervención se ha previsto un presupuesto inicial de 593.000 euros. Esta actuación se integra en el plan de mejora de vías del casco urbano que desde 2011 viene ejecutando el Ayuntamiento y del que se han beneficiado ya más de 130 calles, según fuentes municipales.