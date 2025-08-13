Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Anuncian la renovación de la Plaza Colón de Estepona con nuevo pavimentado, mobiliario urbano e infraestructuras

La actuación está enmarcada en el plan de embellecimiento del centro

Emma Pérez-Romera

Emma Pérez-Romera

Estepona

Miércoles, 13 de agosto 2025, 16:46

El Ayuntamiento de Estepona ha sacado a licitación pública las obras de remodelación de la Plaza de Colón, en concreto en la zona delimitada por ... las calles Cristóbal Colón y María de Maeztu, dando continuidad así al Plan de Embellecimiento municipal del centro de la localidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Tienen metal en el ojo», afirman los padres de los menores afectados por la atracción de Valle de Abdalajís
  2. 2 Despiden a un trabajador de Carrefour por invitar a dulces por su cumpleaños: ahora deben readmitirle o pagarle 105.000 euros
  3. 3 Así serán los fuegos artificiales que darán inicio a la Feria de Málaga 2025
  4. 4 El Hospital Regional de Málaga valora a 45 profesionales tras el caso de un paciente con tuberculosis
  5. 5 Al menos 15 niños con lesiones oculares por una atracción de feria en Valle de Abdalajís
  6. 6

    El Málaga continúa lanzado en Segunda: tendrá un presupuesto de unos 21 millones
  7. 7 Alerta alimentaria: ordenan la retirada de unas bebidas alcohólicas hechas en España
  8. 8 Arrestado tras golpear al vigilante de un supermercado en el que intentó robar en Mijas
  9. 9 Más de cinco kilómetros de atasco entre Málaga y La Cala del Moral por la explosión del neumático de un tráiler
  10. 10 Dos heridos al chocar un coche en sentido contrario contra un autobús en Paseo de Sancha

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Anuncian la renovación de la Plaza Colón de Estepona con nuevo pavimentado, mobiliario urbano e infraestructuras

Anuncian la renovación de la Plaza Colón de Estepona con nuevo pavimentado, mobiliario urbano e infraestructuras