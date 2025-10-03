Adjudicados dos de los tres contratos necesarios para la apertura del Gran Parque de Mijas

El Ayuntamiento de Mijas ha adjudicado dos de los tres contratos que necesita formalizar para que pueda abrir sus puertas el Gran Parque, un macroproyecto ... de casi 270.000 metros cuadrados que está llamado a ser el gran pulmón verde de la Costa del Sol y cuyas obras recepcionó el Consistorio hace ya unos dos meses. Se trata de los servicios de vigilancia y de conservación y mantenimiento de todas las instalaciones y equipamiento, que incluye salas técnicas, limpieza de fuentes, lagos y splashpark, redes de abastecimiento, saneamiento, telecomunicaciones, red eléctrica y alumbrado. El contrato de mantenimiento de la jardinería es el que está pendiente de la adjudicación, que se efectúa por un periodo de tres años.

Los dos contratos adjudicados han ido a parar manos de Clece. El de vigilancia ha sido por 1,17 millones de euros para el periodo de tres años (unos 390.000 euros anuales), mientras el segundo se eleva a 1,37 millones (unos 456.000 euros al año). El contrato que queda por adjudicar abarca la conservación y mantenimiento de la jardinería y riego, la limpieza y baldeo de todas las zonas comunes (plaza, caminos, espacios lúdicos, de juegos, deportivo...), y los mantenimientos de áreas infantiles, aparatos biosaludables, mobiliario urbano, equipamiento, pavimentos y vallado perimetral. Este servicio, que es el más caro de los tres, salió a licitación por algo más de 7 millones de euros (2,35 millones anuales).

Una vez que se formalicen los tres contratos, el Ayuntamiento ya ha anunciado que realizará visitas guiadas al Gran Parque de Mijas, ubicado en el Cortijo del Ahogadero, en Las Lagunas, para que lo conozcan los vecinos antes de su apertura definitiva.

Instalaciones

Con una inversión de 26,6 millones de euros, el espacio se desarrolla en una superficie de 270.000 metros cuadrados, donde se distribuyen más de 2.900 árboles. Se ha cambiado la tipología de la masa de arbolado y de arbustos para reducir el consumo de agua, pasando de necesitar 1.350 metros cúbicos al mes a unos 350.

El nuevo gran pulmón verde dispone de pistas deportivas para baloncesto y fútbol sala, un parque canino en la zona sur y un anfiteatro con capacidad para 1.500 personas para realizar actividades culturales y festivas. También hay cinco zonas de juegos infantiles, un skate park, un splash park y aparatos biosaludables repartidos por el área. Todo ello se completa con un gran lago que es navegable.

El Gran Parque de Mijas se extiende en longitud desde los terrenos del cementerio hasta llegar a la urbanización de Cerros del Águila y en anchura hasta las inmediaciones de la Venta de la Morena, en el área conocida como El Ahogadero.