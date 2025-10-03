Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El Gran Parque tiene 270.000 metros cuadrados de superficie. SUR

Adjudicados dos de los tres contratos necesarios para la apertura del Gran Parque de Mijas

Clece asumirá por unos 846.000 euros anuales la vigilancia y el mantenimiento, pero aún falta por adjudicar el servicio más importante

José Carlos García

José Carlos García

Mijas

Viernes, 3 de octubre 2025, 00:03

Comenta

El Ayuntamiento de Mijas ha adjudicado dos de los tres contratos que necesita formalizar para que pueda abrir sus puertas el Gran Parque, un macroproyecto ... de casi 270.000 metros cuadrados que está llamado a ser el gran pulmón verde de la Costa del Sol y cuyas obras recepcionó el Consistorio hace ya unos dos meses. Se trata de los servicios de vigilancia y de conservación y mantenimiento de todas las instalaciones y equipamiento, que incluye salas técnicas, limpieza de fuentes, lagos y splashpark, redes de abastecimiento, saneamiento, telecomunicaciones, red eléctrica y alumbrado. El contrato de mantenimiento de la jardinería es el que está pendiente de la adjudicación, que se efectúa por un periodo de tres años.

