Trabajos de excavación en el yacimiento de El Mirador. María D. Guillén

Descubren un caso de canibalismo en Atapuerca de hace 5.700 años: once invididuos fueron despiezados, cocinados y devorados

Pobladores neolíticos acabaron así con la vida de un grupo rival. No fue ritual ni una respuesta al hambre

J. Arrieta

Jueves, 7 de agosto 2025, 18:15

Un equipo de investigación liderado por el Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social (Iphes-Cerca) y con científicos del Consejo Superior de Investigaciones ... Científicas (CSIC) ha documentado un episodio de canibalismo humano entre las comunidades neolíticas locales ocurrido hace unos 5.700 años en la cueva de El Mirador, que forma parte de los yacimientos de la sierra de Atapuerca (Burgos).

