Imagen del polo sur de Encélado, con los chorros visibles. NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Nuevas pruebas confirman que Encélado, una de las lunas de Saturno, alberga condiciones para la vida

La Agencia Espacial Europea aspira a enviar una sonda que aterrice en su superficie para tomar muestras

Jon Garay

Jon Garay

Miércoles, 1 de octubre 2025, 15:14

En 1997, la sonda Cassini partió de la Tierra en dirección a Saturno. El artilugio llegó a su destino en 2004. Durante los 13 años ... siguientes, hasta 2017, exploró el entorno del segundo planeta más grande del sistema solar. Lo que descubrió fue sensacional: una de sus lunas, Encélado, albergaba las condiciones necesarias para la vida. Encontró en aquel mundo helado unos géiseres que despedían grandes moléculas orgánicas ricas en carbono y fósforo, y un océano subterráneo en el polo sur del satélite.

