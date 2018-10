«Vivimos en Vélez-Málaga, pero para todo tenemos que ir a Rincón de la Victoria o a la capital» magen de la protesta organizado este domingo en Benajarafe. / E. C. Más de 150 vecinos de Almayate, Benajarafe, Chilches y Valle-Niza exigen a la Junta la construcción de un instituto y mejoras en las infraestructuras sanitarias y de seguridad EUGENIO CABEZAS Domingo, 28 octubre 2018, 19:49

En los núcleos costeros occidentales de Vélez-Málaga viven ya más de 7.000 vecinos empadronados, pero las infraestructuras son muy deficientes. No cuentan con un instituto, los consultorios no disponen de pediatras y no tienen dependencias de la Policía Local, entre otras muchas carencias. Además, la seguridad vial de la antigua N-340 es muy deficiente, pues no hay acerado en su mayor parte. Por carencias como éstas, se creó a mediados de este año la Plataforma de Vecinos de Benajarafe, un colectivo que este domingo ha vuelto a hacer públicas sus reivindicaciones.

Al grito de '¡Queremos estudiar!', unos 150 residentes, con familias enteras, han protagonizado una protesta junto a la antigua estación de ferrocarril de Benajarafe, para exigir a la Junta de Andalucía la construcción de un instituto en la zona, que evite que los alumnos de los colegios del entorno tengan que desplazarse 30 kilómetros diarios, hasta el IES Joaquín Lobato de Torre del Mar, para cursar la ESO, y 40 para el Bachillerato en el María Zambrano o en el Miraya del Mar. «Vivimos en Vélez-Málaga, pero a todos los efectos y para todo tenemos que ir a Rincón de la Victoria, a Torre del Mar o a la capital», ha asegurado la portavoz del colectivo vecinal, Olga Rodríguez.

A pesar de la fría y ventosa mañana, los vecinos han vuelto a salir a la calle, como ya hicieron el pasado verano para reclamar la puesta en marcha de varios tramos de la Senda Litoral, para reclamar mejoras en las infraestructuras educativas, sanitarias y de seguridad. «Pagamos unos recibos de IBI altísimos, hay muchas urbanizaciones sin recepcionar, tenemos que pagar los arreglos en calles y carreteras…», se ha quejado Rodríguez, quien ha destacado que tras sus protestas para exigir la Senda Litoral el proyecto «parece que está encaminado, aunque lo cierto es que aún no hay obras». «Del acerado norte de la carretera se han comprometido a hacer un estudio desde el Ayuntamiento», ha agregado.

La protesta de este domingo ha estado organizada por las Ampas de los colegios San Faustino de Benajarafe, Torrejaral de Valle-Niza y Juan Paniagua de Almayate y del propio instituto torreño, que denuncian la «masificación» que tienen estos centros. «A corto plazo pedimos que se habilite el Bachillerato en el Joaquín Lobato y a medio plazo que se construya un instituto en esta zona occidental de Vélez-Málaga», ha apostillado Rodríguez, quien ha confiado en que la Junta y el Consistorio veleño «se sienten a negociar y atender nuestras reivindicaciones».

Por su parte, fuentes de la Delegación de Educación negaron a SUR la «masificación» del IES Joaquín Lobato de Torre del Mar, «ya que dispone de los espacios necesarios y ninguna de sus unidades se encuentra por encima de la ratio legal», dijeron. «Dicho centro dispone de transporte gratuito para atender al alumnado procedente de Benajarafe, Almayate y Valle-Niza», añadieron desde la Junta.

Por otra parte, apuntaron que las necesidades de escolarización en las etapas postobligatorias «están cubiertas por el IES María Zambrano de la misma localidad y situado a escasa distancia, que es el centro que las tiene autorizadas, y donde todo el alumnado del Joaquín Lobato tiene asignada plaza de Bachillerato, en caso de que sea la opción elegida», detallaron. «Este centro también dispone de transporte para atender, entre otros, al alumnado procedente de estas localidades», dijeron.

Desde la Delegación de Educación recordaron a este periódico que el IES Joaquín Lobato se construyó en 2008 «para absorber al alumnado proveniente de los colegios de Benajarafe, Almayate y Valle-Niza, que con anterioridad acudían al IES María Zambrano de Torre del Mar para cursar estos estudios», dijeron.