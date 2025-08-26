Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Acto de presentación de los galardonados este año en Vélez-Málaga con los escudos de oro. SUR

Vélez-Málaga premia su talento: estos son los escudos de oro de 2025

Antonio Guerra, José Antonio Atencia, Álvaro Manén, Estefanía Martínez 'Pedrita Parker' y la Banda Municipal de Música son los elegidos por los cinco grupos políticos con representación en la corporación

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Martes, 26 de agosto 2025, 13:45

Vélez-Málaga ya tiene sus escudos de oro de 2025. El Ayuntamiento de Vélez-Málaga ha anunciado este martes a los candidatos que han sido ... propuestos por cada formación política de la corporación municipal para recibir el Escudo de Oro de la ciudad, cita que tendrá lugar el próximo 14 de septiembre en el teatro del Carmen. Se trata de una de las más altas distinciones municipales, que tiene su origen en 1999. Los candidatos, a falta de ratificación oficial en el próximo pleno ordinario del 29 de agosto, son Antonio Guerra Ruiz, José Antonio Atencia Alba, Álvaro Manén Ranea, Estefanía Martínez 'Pedrita Parker' y la Banda Municipal de Música.

